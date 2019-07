Jubilar Valentin Brittner mit (von links) Thomas Rehme, Elisabeth Fix, die Tochter des Geburtstagskindes, Klaus Goedejohann und Rolf Flerlage. Foto: Rainer Westendorf

Bohmte. Seinen 95. Geburtstag feiert Valentin Brittner, An der Isenburg, in Bohmte. Der Jubilar wurde am 22. Juli 1924 un der heutigen Ukraine geboren.