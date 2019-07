Bohmte. Einmal im Jahr gibt es in Bohmte einen besonderen Blutspendetermin. Dann nämlich steht vor dem Bahnhof das Blutspendemobil des Deutschen Roten Kreuzes. Die Resonanz war mit 114 Spendern so gut, dass nahezu die Kapazitätsgrenze erreicht war.

Die Temperaturen auf dem Bahnhofsvorplatz waren deutlich angenehmer als vor einem Jahr, als Hitzerekorde vermeldet wurden. Gleich geblieben ist das große Interesse der Spender an dem Sommertermin im klimatisierten Blutspendemobil, kurz Blumo genannt. Ins Schwitzen gerieten somit diejenigen, die für die Blutabnahme und die Verpflegung der Spender zuständig waren. Gegrillte Würstchen, Salat und (natürlich) Getränke standen parat.

Noch mehr Spender

Und hatte es bereits im Vorjahr ein Schreiben der DRK-Gebietsrefentein für das Blutspenden gegeben, in dem von einem Rekordergebnis die Rede war, so setzten die Spender in Bohmte ein Jahr später noch einen drauf. Waren es vor rund zwölf Monaten noch 106 Spender gewesen, so stieg die Zahl jetzt auf 114. Viel mehr geht gar nicht. Schließlich muss das Blumo mit der Energie haushalten, um den Innenraum für Spender und Team kühl zu halten und für das frisch gespendete Blut für die richtige Temperatur zu sorgen.

Freude über neun Erstspender

Gefreut hat sich der DRK-Ortsverein gleichermaßen über das Gesamtergebnis, aber auch darüber, dass 9 der insgesamt 114 Spender sich zum ersten mal zur Ader lassen ließen. Gleich dreimal konnte eine Auszeichnung für die 50. Spende übergeben werden – nämlich an Helga Oelgeschläger, Barbara Jacobs und Egon Duram.

Der nächste Blutspendetermin in Bohmte findet am Freitag, 13. September 2019, an gewohnter Stelle in der Oberschule an der Schulstraße statt.