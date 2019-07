Bohmte. Die Biene ist das Markenzeichen des deutschen Landfrauenverbands, ihres sprichwörtlichen Fleißes wegen. Aber Fleiß ist nur eine von vielen Kompetenzen, die moderne Landfrauen mitbringen. „Flagge zeigen“ lautete entsprechend selbstbewusst das Motto der Veranstaltung, mit der der Landfrauenverein Altkreis Wittlage sein 70-jähriges Bestehen in Bohmte feierte.

Unser Verein hat 280 Mitglieder, aber deutschlandweit sind wir über 500.000“, betonte Kerstin Kampmann, 1. Vorsitzende des kleinsten Kreisverbands im Niedersächsischen Landfrauenverband Weser-Ems. „Wir sind eine starke Gemeinschaft, die sich damals wie heute für regionale und überregionale Themen einsetzt“.

120 Landfrauen aus dem Altkreis Wittlage und Gäste aus benachbarten Verbänden waren zur Feier des 70. Jahrestages ins Gründungslokal Gieseke-Asshorn gekommen. Einen sehr kurzweiligen Rückblick hielt Vorstandsmitglied Renate Ballmann in Form eines humorvollen Gedichts.

Sie erinnerte darin nicht nur an die Bohmter Landwirtschaftsschule als Keimzelle des Vereins, an die Gründungsvorsitzende Hildegard Held und ihre Nachfolgerinnen, sondern auch an gemeinsame Unternehmungen und Bildungsprojekte, denn „Wissen bewahren, weiterentwickeln und weitergeben, dahin ging immer unser Streben“. Und noch etwas hob sie ausdrücklich hervor: „In heutiger Zeit eine Landfrau zu sein, schließt nicht mehr zwingend einen Hof mit ein. Die Landfrau, wie man sie kannte und kennt, war zu allen Zeiten Multitalent.“





Aus Ostfriesland nach Bohmte angereist war Ina Janhsen, Präsidentin des Niedersächsischen Landfrauenverbands Weser-Ems. Sie zeichnete die ehemalige 1. Vorsitzende Elsbeth Menke – die zudem zur Ehrenvorsitzenden der Wittlager Landfrauen ernannt wurde – sowie Hannelore Arendt, Ulrike Berensmeyer, Edda Steffen und Elsbeth Schmidt mit Urkunden für die von ihnen geleistete ehrenamtliche Vorstandsarbeit aus. Dem neuen Vorstand, der seit Februar im Amt ist, bescheinigte Janhsen, bei der Organisation der Jubiläumsfeier „alles gut im Griff“ gehabt zu haben: „Alles gut vorbereitet, ein schönes Programm, der Saal ist schön geschmückt, alle haben gute Laune und der Saal ist voll. Man sieht die geballte Kraft der Wittlager Landfrauen.“





Besonders wichtig war der Verbandspräsidentin jedoch: „Wir Frauen müssen uns einmischen, denn ohne uns Landfrauen ist kein Land zu machen. Daher wollen wir Frauen sensibilisieren, sich auf Führungspositionen zu engagieren – Deutschland steht an 35. Stelle mit der Präsenz von Frauen in der Politik. Da geht noch was“. Mit dieser Forderung rannte sie auch bei Bürgermeister Klaus Goedejohann – einer von vier anwesenden Männern – offene Türen ein: „Es ist wichtig, dass Sie sich als Frauen in das gesellschaftliche Leben und die Politik einmischen“, sagte er in seinem Grußwort. „Im Gemeinderat von Bohmte gibt es zurzeit nur eine Frau. Das ist – aus meiner Sicht – viel, viel zu wenig.“





Musik und Tanz durften an diesem Nachmittag nicht fehlen. Für die musikalische Begleitung war Heinrich Schrader aus Vörden zuständig, den Rest übernahm die Volkstanzgruppe des Landfrauenvereins, die seit 30 Jahren besteht und damit selbst in diesem Jahr einen „runden Geburtstag“ feiert. Unter der Leitung von Karin Franke führte sie zwei Tänze auf und erhielt dafür viel Beifall. Ein kurzes Gedicht, das die Ehrenvorsitzende Etta Thelker vorlas, und ein Vortrag zum Thema „Freundschaften sind ein Geschenk..., aber sie fallen nicht vom Himmel“ rundeten das Programm ab. Die Referentin Erika Sonnenberg aus Oldenburg setzte sich darin unterhaltsam und informativ mit den vielen Facetten von Freundschaft auseinander, dem wirksamsten Mittel gegen Einsamkeit, Trübsal und alle Unwägbarkeiten des Lebens.





„Ohne Beziehungen verkümmert der Mensch“, so die therapeutische Seelsorgerin. Nicht umsonst heiße es schon in der biblischen Schöpfungsgeschichte: „Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei.“ Eine gute Gelegenheit, neue Freundschaften zu schließen und bestehende zu vertiefen, bietet übrigens die nächste Veranstaltung der Landfrauen: eine Rad- und Kanutour am 18. August.