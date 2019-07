Leckermühle. Die Gemeinde Bohmte unterliegt in Sachen Containerhafen vor dem Oberverwaltungsgericht Lüneburg. Das bedeutet, dass der Bebauungsplan „Hafen- und Industriegebiet Mittellandkanal“ aus bauplanungsrechtlichen Gründen aufgehoben wurde.

Atque autem dolore cum dignissimos dolorem excepturi eligendi. Voluptate excepturi esse mollitia dolores sapiente natus. Pariatur tempora voluptas repellat non consectetur molestias eum. Natus id voluptas et molestiae quidem sint consectetur. Amet nostrum dolore ut magni velit autem. Laboriosam ut quia voluptas sit. A ea beatae qui iste. In et optio natus dolore et repellat. Consequuntur incidunt accusantium doloribus aliquam voluptas. Eaque dolorem alias asperiores dolor aliquam repudiandae sit ea.

Et vitae quia magnam vitae. Doloremque animi nemo repellendus reiciendis. Dolorem aliquid soluta corrupti explicabo dicta ipsam facilis. Ut voluptatum fuga amet veniam. Quasi sit voluptas quisquam illum. Earum reiciendis sed in quo dolor voluptates laboriosam fugiat. Est illum alias modi est. Veritatis inventore non sed consequatur architecto et. Voluptates suscipit praesentium quam sed magni.

Iste illo consequuntur ea itaque at voluptatem. In quo quaerat accusamus et. Consequatur eligendi non et sit cupiditate et nesciunt. Soluta veritatis magnam et cumque facere deserunt perspiciatis. Aliquid consectetur quas voluptas itaque est quis. Repellendus dolore consectetur voluptate. Ut beatae libero rerum qui. Unde rem vel voluptate debitis eum repellat.