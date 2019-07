Hunteburg . Für viele, die Spaß am Feiern haben, dürfte das letzte Juli-Wochenende für das Hunteburger Schützenfest reserviert sein. Gefeiert wird 2019 von Samstag, 27. Juli, bis Montag, 29. Juli.

Der Hunteburger Schützenverein versteht es seit vielen Jahren, regelmäßig für ein Programm zu sorgen, dass bei den Hunteburgern und allen, die in großer Runde feiern wollen, bestens ankommt. Nicht alltäglich dabei, dass weiter von Samstag bis einschließlich Montag gefeiert wird.

Party am Samstagabend

Der Samstag beginnt mit dem Seniorennachmittag und endet mit der großen Party. Dort sorgen DJ Dario Rodriguez und DJ John West für Stimmung – garantiert bis in den frühen Morgen.

Königsball mit den Rocktools

Am Sonntag treffen sich die Hunteburger Schützenbrüder und Schützenschwestern sowie Aktive anderer Vereine um 13.15 Uhr zum Antreten auf dem Hof Joachimmeyer an der Brüggemannstraße. An dem Umzug schließt sich das Schießen um die Königswürde an. Um 19.30 Uhr werden dann der neuer König und der neue Jungkönig ihr Amt antreten. Das wird auf dem Königsball mit der Band Rocktools gefeiert.





Der Schützenfestmontag steht wie gewohnt ganz im Zeichen der Kinder. Diese treten beim katholischen Kindergarten an. Die Schützen treffen sich, wie bereits am Vortag, auf dem Hof Joachimmeyer.

Hunteburger Abend

Nach dem Umzug erwarten die Kinder viele Spiele und das Preisschießen der jüngsten Teilnehmer. Beim Schießen auf den Adler wird der neue Kinderkönig ermittelt. Abends sorgen die X.O. Band und DJ Dusk auf dem Hunteburger Abend für Stimmung.

Anzeige Anzeige

Weitere Infos im Internet unter www.schützenverein-hunteburg.de.