Bohmte. Die ersten öffentlichen Veranstaltungen hat der Neue der Bohmter Polizeistation bereits absolviert. Seit dem 1. Juli 2019 heißt der Leiter Hauke Klein. Sein Name lädt zu Wortspielen ein. Denn Polizeihauptkommissar Klein ist alles andere als klein. Vielmehr überragt er die meisten Bürger.

Der Amtsantritt Anfang Juli bedeutet, dass es einen direkten Nachfolger von Frank Kintscher gibt, der zum Ende des Monats Juni aus dem Dienst ausgeschieden war. Ann Oldiges, Leiterin des Polizeikommissariates Bramsche, zu dem auch das Wittlager Land gehört: "Das war mir wichtig, die direkte Nachfolge hinzubekommen. Das ist dank der Mitwirkung aller Beteiligten zum Glück gelungen."

Belange der Bürger

Vor dem Wechsel zur Polizeistation war Klein 23 Jahre lang bei der Bereitschaftspolizei (BPO) Osnabrück tätig. Er sagt: "Die Arbeit dort habe ich gerne und mit großer Freude getan. Aber nach so vielen Jahren möchte ich noch einmal etwas anderes machen." Statt Großeinsätzen will der neue Bohmter Dienststellenleiter zurück zum "normalen Alltagsgeschäft", will sich um die Belange der Bürger kümmern.

Längerfristige Planung

Der 46-jährige Familienvater (4 Kinder) wurde im Emsland geboren, wuchs aber in Wallenhorst, das ebenfalls zum Bereich des Polizeikommissariats Bramsche gehört, auf, wo er auch heute lebt. Entsprechend sei es gut, dass Hauke Klein für den Posten in Bohmte gewonnen werden konnte. Ihm sei der hiesige Bereich nicht unbekannt, so Oldiges. Und weiter: "Konstanz in der Leitung der Dienststelle ist für Kollegen und Bürger gleichermaßen wichtig. Es bedarf einer festen Säule und eines Ansprechpartners." Entsprechend seinen ihr Pläne für Bohmte längerfristig. Im Gespräch wirft Klein ein: "Meine auch."

Konstante Größe

Wichtig ist diese Konstanz auch im Hinblick auf weitere anstehende Wechsel, sprich Pensionierungen, innerhalb der Dienstelle. Oldiges: "Es bedarf einer konstanten Größe, an der sich der Wechsel ausrichten kann." Sie schätzt die Qualitäten des neuen Dienststellenleiters und hofft, eine ideale Besetzung gefunden zu haben.

Umbruch begleiten

Hauke Klein sagt: "Es ist hochinteressant mit Kollegen zu arbeiten, die schon lange hier in Bohmte tätig sind." Als besonders spannend bezeichnet er es, den anstehenden Umbruch aktiv zu begleiten. Umgehend fügt er hinzu: "An unserem Gebäude könnte etwas passieren, damit die Rahmenbedingungen für einen guten Dienst gegeben sind." Der Wallenhorster verweist zudem darauf, dass schon so manche Begegnung vor Ort erfolgt ist. Gespräche mit Bürgern und den Bürgermeistern der drei Wittlager Altkreisgemeinden haben stattgefunden. Hauke Klein sagt: "Der Eindruck ist sehr positiv."

Die Kommissariatsleiterin weiß: "Polizeidienst ist ein spannendes Aufgabenfeld, in dem perspektivisch gedacht werden muss, um eine Balance hinzubekommen. Die Personalplanung verlangt Verlässlichkeit, ein roter Faden dienst der Orientierung und gibt Sicherheit."

Anzeige Anzeige