Besonders faszinierend: das Formen von Metall. Foto: Helge Holz

Leckermühle . Die kulturelle Sommerfrische in der Varusregion lebt davon, dass allerlei nicht alltägliche Angebote dazugehören. Bei allen bisherigen Auflagen mit dabei: der Drechsler Wilfried Schmalriede, der seine Werkstatt in Leckermühle hat. Er belässt es dann regelmäßig nicht bei dem Einblick in sein Handwerk, sondern tut sich mit Vertretern anderer Sparten zusammen.