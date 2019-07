Damme. In den Sommerferien bietet die Tourist-Information Erholungsgebiet Dammer Berge fachkundige Führungen im Industriedenkmal „Erzbergwerk Porta Damme“ an.

Die nächsten öffentlichen Führungen finden an den Sonntagen am 21. Juli., 25. August, 29. September und 13.Oktober, jeweils um 14 Uhr statt.

Die fachkundigen Führungen mit den beiden Gästeführern Bernard Meyer und Heinrich Meyer-Nordhofe dauern knapp zwei Stunden. Der Eintrittspreis inkl. Führung beträgt für Erwachsene vier Euro.

Am 4. August gibt es ein Angebot inklusive einer Kaffee- und Kuchentafel. Am 8. September gibt es die Möglichkeit, ein Gesamtpaket mit Führung im Erzbergwerk und einem Bergmanns-Buffet für 21,50 Euro pro Person zu buchen. Die letzte öffentliche Führung in diesem Jahr findet dann am 27.Oktober statt und enthält ein Eintopf-Essen direkt in der Ausstellung.

Anmeldungen und weitere Informationen erteilt die Tourist-Information Erholungsgebiet Dammer Berge unter Telefon 05491 996667. Weitere Informationen unter www.dammer-berge.de.