Minden. Ein Freizeitpark, in dem nicht das „Höher, Schneller, Weiter“ im Vordergrund steht, sondern vor allem der Spaß für die eher jüngeren Kinder, so lässt sich am besten zusammenfassen, was der „Potts Park“ bei Minden darstellt. Hier geht es nicht alleine nur um Nervenkitzel - und weil auch bei recht gut gefülltem Park die Ansteh- und Wartezeiten überschaubar bleiben, ist dieser Freizeitpark für einen Ausflug auch mit kleineren Kindern gut geeignet.

Manches von dem, was hier angeboten wird, kennen die heutigen Eltern noch aus ihrer eigenen Kindheit, auch wenn sie es jetzt mit anderen Augen sehen. Vor allem die „Riesenwohnung“, in der sich der ausgewachsene Mensch um ein Vielfaches geschrumpft vorkommt und die eigentlich dazu gedacht ist, den Erwachsenen vorzuführen, wie ihre vermeintlich normale Alltagswelt auf die kleineren Kinder wirkt. Alles hier ist auf die doppelte Größe aufgeblasen. Das fand auch die mit in den Park gekommene Fünfjährige spannend – die sich bei den eher rasanteren Fahrgeschäften allerdings noch zurückhaltend zeigte.

In der hier „Bananenflug“ heißenden Riesenschaukel hin- und herschwingen? Lieber nicht. In der extra für Kinder langsamer fahrenden Raupe die Fliehkräfte ausprobieren? Ach nee, ist ja doch noch ganz schön schnell. Macht aber nix: Auch für nicht ganz so draufgängerische Jüngere bietet der Park eine ganze Menge an Attraktionen, die Spaß machen können.

Beispielsweise die rund zweieinhalb Meter hohe Einschienenbahn, in der die Fahrgäste nicht nur in lustigen wie Holzbadewannen ausehenden Fahrzeugen sitzen, sondern diese auch selbst per Pedalkraft antreiben müssen. Oder das hübsch harmlose Schienenbähnchen „Swinsgalopp“, in dem die Gäste in kleinen Schweinchenautos an einem Parcours sich bewegender Tierfiguren vorbeifahren. Oder der „Hoppelhase“, eine kleine Bahn mit sachte auf- und abhüpfenden Tieren, auf denen man sitzen kann. Und um sogar Kindern ab drei Jahren eine Kostprobe des rasanteren Fahrens anbieten zu können, gibt es seit kurzem auch eine Mini-Achterbahn für die Kleinsten.

Ein großer Vorteil des Parks ist es, dass zahlreiche der Geräte, die sonst mit Ein-Euro-Einwurf-Zusatzkosten verbunden wären, hier zum ohnehin im Eintrittspreis enthaltenen Angebot dazugehören, beispielsweise die bei Kindern so beliebten Wackelautomaten, die auch gerne mal in den Eingängen von Geschäften stehen.



Ein überdachtes Kinderland mit allerlei Attraktionen, wie sie sonst in Indoor-Spielarenen zu finden sind, ist für die kleineren Gäste ebenso interessant wie das in der Hauptsaison zusäzlich angebotene Kasperletheater.

Die eher größeren Kinder haben Freude am Drachenflug, einer hängenden Bahn mit hin- und herschwingenden Fahrgondeln, an der größeren Stahlachterbahn oder der Wildwasserbahn, derweil sowohl Erwachsene als auch Kinder jauchzend und gerne einen nur mit Matten befahrbaren Rutschenpark absolvieren – einen von mehreren, übrigens.

Insgesamt gibt es rund 50 Attraktionen und Fahrgeschäfte. Das passt: Weil der Potts Park in diesem Jahr seinen 50. Geburtstag feiert, gibt es als neues Angebot eine Lasershow in der „Unikum“ genannten Showhalle. Die ist – auch für Kleinkinder gut aushaltbare – 15 Minuten lang, aber durchaus sehenswert. Empfehlenswert ist allerdings, sich rechtzeitig anzustellen, weil die verfügbaren Sitplätze rasch vergeben sind. Hier ist dann wirklich einmal bis zu 30 Minuten Warten angesagt. Was sonst eher selten geschieht im Potts Park (Shows um 15.30 Uhr, teilweise auch um 16.30 Uhr).

Adresse & Anfahrt:



Bergkirchener Str. 99, 32429 Minden; aus Richtung Osnabrück: A30 bis Bad Oeynhausen, dann B61 Richtung Porta Westfalica-Barkhausen.

Öffnungszeiten:



In der Hauptsaison bis 1. 9. täglich von 10-18 Uhr geöffnet .

Eintrittspreise :



Besucher ab 12 Jahren: 22 Euro, von 3 bis 11 Jahren: 19,50 Euro; Kinder unter 3 Jahren frei .

Grillhütten:



Im Park gibt es Grillhütten, die bei Vorab-Bestellung gemietet werden können, Preise je nach Personenanzahl und Hüttengröße von 8 Euro bis 18 Euro.

Infos & Kontakt:



Tel. 0571 51088, E-Mail info@pottspark-minden.de