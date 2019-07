Das DRK-Blutspendemobil kommt nach Bohmte (18. Juli) und zum Kronensee Schwagstorf (26. Juli). Foto: DRK

Bohmte/Schwagstorf. Zwei Termine mit dem Blumo, dem Blutspendemobil des Deutschen Roten Kreuzes, stehen im Wittlager Land an. Am Donnerstag, 18. Juli, steht der Sattelzug vor dem Bohmter Bahnhof. Gespendet werden kann in der Zeit von 16 bis 20 Uhr.