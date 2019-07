So stellt sich der ehemalige Getreidespeicher auf dem Hof Hünefeld in Herringhausen-Feldkamp 160 Jahre nach dem Bau dar. Foto: Erhard Frost

Herringhausen . Der ehemalige Getreidespeicher auf dem Hof Hünefeld in Herringhausen-Feldkamp feiert am 14. Juli 2019 seinen 160-jähriges Bestehen. In der Türinschrift ist der 14. Juli 1859 als Baudatum festgehalten. Ein Bibelspruch gehört ebenfalls dazu. Er lautet "An Gottes Segen ist alles gelegen".