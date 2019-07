Bohmte. Was bringt den Personalrat einer Schule wie der Astrid-Lindgren-Schule in Bohmte dazu, sich einer Resolution mit allgemeinen Forderungen anzuschließen und darüber hinaus mit schulspezifischen Aspekten zu erweitern?

Deutlich wird in einem Gespräch mit Bettina Adler (Förderschullehrerin) und Tanja Rademann (pädagogische Fachkraft), dass die Einkommen der Beschäftigten nur einen geringen Teil der Problematik ausmachen. Im Mittelpunkt steht die eindeutige Forderung: Gute Bildung braucht gute Arbeitsbedingungen. Das sei derzeit allerdings nicht der Fall.

Steigende Schülerzahlen

Die Idee, in der Inklusion alle Kinder zusammen zu unterrichten, sei grundsätzlich gut, funktioniere aber nur mit den dafür notwendigen Rahmenbedingungen. Die Astrid-Lindgren-Schule als Förderschule habe während des gerade beendeten Schuljahrs etliche Zugänge gehabt. Die Schule, die im Bereich "Geistige Entwicklung" alle Altersstufen abdeckt und im Bereich Lernhilfe ab Klasse 5 verzeichnet steigende Schülerzahlen und entsprechend wachsenden Raumbedarf. Bettina Adler berichtet, dass sie erlebe, wie immer mehr Eltern sagten, dass sie ihr Kind lieber zur Förderschule schickten. Ohne durchgehende Doppelbesetzung in der Inklusion, wie sie in der Resolution gefordert wird, könne man den Kindern der kompletten Klasse nicht gerecht werden.

Zu wenige Förderstunden

Ein weiterer Aspekt: Förderschullehrer, die in der Inklusion unterrichten, müssen zu den jeweiligen Schulen fahren, ohne dass die Fahrzeit angerechnet wird. Rademann: "Die wenigen Stunden in den einzelnen Klassen bieten für die Kinder keine Verlässlichkeit." Bildung funktioniere nun einmal über Beziehungen, die zwischen Schüler und Lehrkraft beständen. Und dafür sei eine dauerhafte Präsenz nötig.





Den Beruf attraktiver machen

Ebenfalls eine Forderung der Resolution, die der Personalrat der Astrid-Lindgren-Schule Bohmte unterzeichnet hat: das Ende der Zwangsteilzeit für pädagogische und therapeutische Fachkräfte, die in den Klassen "Geistige Entwicklung" eingesetzt werden. Ausgeschrieben würden nie mehr als 80-Prozent-Stellen. Bedingt durch Veränderungen der Schülerschaft wird der Einsatz pädagogischer Fachkräfte auch in Förderschulen mit dem Bereich Lernen gefordert. Der Bedarf, so Tanja Rademann, sei groß. Es erfordere viel Beziehungsarbeit, damit sich die Kinder und Jugendlichen auf andere einlassen könnten. Insgesamt müssten die Jobs attraktiver gemacht werden, um mehr Leute für das Bildungssystem gewinnen zu können. Die Rahmenbedingungen seien immer schwieriger geworden. Immer (mehr) häufiger werde gescheut, einen pädagogischen Beruf zu ergreifen: "Die Gesellschaft hat sich verändert, der Rahmen für die Berufsausübung nicht."

Enormer zeitlicher Aufwand

Hinter dem Ansatz "Runter mit der Arbeitszeit, rauf mit der Entlastung", verbirgt sich für die Förderschullehrer noch etwas: Die Schülerschaft hat sich in den letzten Jahren stark verändert; es gibt auch im Bereich "Geistige Entwicklung" immer mehr Schülerinnen und Schüler mit Verhaltensauffälligkeiten und problematischem Verhalten. Dies ist nicht nur eine Herausforderung für den Unterricht, sondern erfordert auch einen intensiven Austausch mit den Eltern und Einrichtungen. Für diesen Bereich gibt es zudem keine Schulbücher von der Stange. Vielmehr müssen die Lehrkräfte das Unterrichtsmaterial dem Niveau der Klasse mit dem entsprechenden Zeitaufwand anpassen. Für die Vor- und Nachbereitung der Unterrichtsstunden wird mehr Zeit verlangt.

Fachkräfte nötig

Ein weiterer Absatz der Resolution lautet: An Förderschulen mit dem Schwerpunkt Geistige Entwicklung sowie dem Förderschwerpunkt Lernen zeigt die Erfahrung, dass die Arbeit von sogenannten Schulbegleitern (I-Helfern) perspektivisch nur durch den Einsatz weiterer pädagogischer Fachkräfte (Erzieher/Sozialarbeiter) erfolgen kann, wenn eine adäquate, fachliche Begleitung für Kinder mit Beeinträchtigung gewährleistet werden soll. Adler: "Der Schule könnte ein Stundenpool für pädagogische Fachkräfte helfen." Wichtig seien Fachkräfte, damit das grundsätzliche Verhalten der Begleiter nicht erst noch vermittelt werden müsse. Mit traumatisierten Kindern müsse etwa anders umgegangen werden als mit autistischen. Das müsse klar sein, ohne viel zu erläutern.

Hand in Hand arbeiten

Die beiden Vertreterinnen des Personalrates sind sich einig: "Gibt es an der Schule ein gut eingespieltes Team, dann läuft es, wenn Hand in Hand gearbeitet wird." Allerdings sei die räumliche Situation von großer Bedeutung, aktuell fehle es beispielsweise akut an Differenzierungs- und Besprechungsräumen, sodass Einzelgespräche mit den Jugendlichen und auch Eltern häufig auf dem Flur stattfinden müssen. Ein fester Raum vermittle Sicherheit. Regelmäßiges Umziehen irritiere dagegen.

Immer eine neue Chance

Der Druck auf die Schüler steige ständig. Eine Rolle spielten dabei die Dauerpräsenz in den sozialen Medien und die schwindende direkte Kommunikation. In der Förderschule, so Rademann, bekämen die Schüler Raum für ihre Individualität. Adler ergänzt: "An der Astrid-Lindgren-Schule wird bei neuen Schülern geschaut, was sie gut können und was sie brauchen, um zu lernen." Sie würden mit allen Schwächen angenommen. Fehler könnten am nächsten Tag wieder gut gemacht werden. Es gebe immer eine neue Chance. Die beiden Pädagoginnen betonen: "Es wäre ein Traum, wenn das bundesweit für alle Schulen gelten würde und sich multiprofessionelle Teams gegenseitig ergänzten."