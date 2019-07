Zwei Schwerverletzte nach Unfall in Pkw eingeklemmt CC-Editor öffnen

Zwei Schwerverletzte und hoher Sachschaden, das war das Ergebnis eines schweren Verkehrsunfalls auf der L 770 am Mittwochabend. Symbolfoto: Michael Gründel

Petershagen. Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am frühen Mittwochabend auf der L 770 in Petershagen-Maaslingen im Wittlager Nachbarkreis Minden-Lübbecke gekommen. Dabei prallte eine 34-jährige Frau aus Preußisch Oldendorf mit ihrem VW Golf frontal gegen einen entgegenkommenden unbesetzten Reisebus. Die 34-Jährige und die 38-Jahre alte Busfahrerin aus Petershagen wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und schwer verletzt.