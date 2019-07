Bohmte. Ob das wohl das richtige Geschenk für unsere Oma zum runden Geburtstag ist? Diese Frage stellten sich sechs Enkel, nachdem sie sich für den 80. Geburtstag ihrer Großmutter Marianne Heuer aus Börninghausen einen Rundflug über ihre Heimat ausgesucht hatten - mit dem Flughafen Bad Essen/Bohmte als Startpunkt.

Der häusliche Drucker hatte einen Schmuckgutschein vom Luftsportverein Wittlage für einen einstündigen Rundflug mit einem Ultraleichtflugzeug ausgedruckt. Da Marianne Heuer bereits im Januar ihren Geburtstag gefeiert hatte, wurde jetzt der Sommer für dieses Erlebnis ausgewählt. Natürlich waren auch die Enkel mit Anhang in kompletter Besetzung mit ihrer Oma zum Bohmter Flugplatz gekommen.

Optimales Flugzeug

Pilot und Flugzeug standen bereit, den ersten Flug in ihrem Leben konnte also starten. Thomas van Almsick hatte den so genannten Hochdecker - also ein Flugzeug mit oben angebrachten Flügeln - vorbereitet, der durch bequemes Einsteigen und guter Sicht nach unten ideal für dieses Vorhaben ist. Einsteigen, anschnallen, Kopfhörer auf, Motor anlassen, Daumen hoch und starten. So die Vorbereitung des Rundflugs in Kurzform.

Oma wurde zur frisch gebackenen Co-Pilotin

Guter Dinge entschwand das 80 PS starke Flugzeug Richtung Osten, die Enkelkinder winkten ihrer Oma noch hinterher. In der Luft ging es erstmal in Richtung Börninghausen, eingebettet im schönen Eggetal. Pilot Thomas van Almsick aus Osnabrück wollte während des Fluges mit seinem Smartphone auch ein paar Fotos schießen. Das geht mit 2 Händen natürlich besser, nur, wer kann so lange den Steuerknüppel halten? Na klar, es war ja noch die Jubilarin mit an Bord. So wurde aus dem ersten Flug ihres Lebens gleich ein Aktivposten, Oma Marianne hatte die Zügel des Schulungsdoppelsitzers fest in der Hand, es funktionierte.

Preußisch Oldendorf wanderte bei 130 Km/h unter den Tragflächen durch, neue Zielrichtung war der Dümmer, denn in Oppenwehe wohnen die Enkel, der daheimgebliebene Rest erwartete dort unten am Boden schon das Duo am Himmel. „Da unten stehen sie und winken“. Da hatten Pilot van Almsick und seine wackere frische Co-Pilotin eine Antwort drauf, kräftig wurde der Steuerknüppel nach links und rechts bewegt - dieses Tragflächenwackeln ist bei Fliegern ein erprobtes Mittel, um die Bodenständigen zu Grüßen.



Zwei Steinböcke unterwegs

Über die Stemweder Berge ging es zurück zum Bohmter Flugplatz. Nach der Landung belagerten die Enkel den Flieger: Na wie war's? „Es war ganz toll“, so die rüstige Neufliegerin, „das mache ich noch mal, kann ich jedem empfehlen“. Ihren nächsten Flug will sie dann auch wieder mit Thomas absolvieren, denn beide haben festgestellt, das sie im Sternzeichen Steinbock geboren sind…..