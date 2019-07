Lemförde. 1000 Kilometer quer durch Deutschland für den guten Zweck: Unter dieser Prämisse startete die 14. Auflage der Glückstour, an der 40 Schornsteinfeger aus dem gesamten Bundesgebiet teilnahmen. Mit dabei war auch ein Kaminkehrer aus Lemförde.

Mit dem Fahrrad ging es von Polch (Mayen/Koblenz) aus über acht Etappen nach Rostock. Mit dabei war auch Dieter Last aus Lemförde, der als gelernter Schornsteinfegermeister mit dem Handwerk seit je her eng verbunden ist und den Verein „Schornsteinfeger helfen krebskranken Kindern“ gern unterstützt.

„Im Rahmen unserer Tour wurden Spendengelder in Höhe von etwa 216.000 Euro entgegengenommen. Eine unglaublich hohe Summe, die Institutionen zu Gute kommt, die krebs- und schwer erkranken Kinder sowie deren Familien unterstützt“, weiß Dieter Last zu berichten. Darüber hinaus haben im Rahmen der Fahrradtour 73 Organisationen Spendenschecks in Höhe von jeweils 3.000 Euro empfangen.

Gut in Form

„Es ist schon bewegend,wie emotional derartige Momente sind und wieviel diese ehrenamtlichen Organisationen leisten“, so Last weiter. Die körperlichen Belastungen, die die Glückstour mit sich bringt, stuft der 56-jährige als nicht sonderlich bemerkenswert ein. „Ich fahre viel und gern mit dem Fahrrad, daher bin ich einigermaßen im Training“.