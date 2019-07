Frontalzusammenstoß: Tragischer Unfall auf der L770 in Espelkamp CC-Editor öffnen

Das Unfallauto. Foto: Polizei Minden-Lübbecke

Espelkamp. Bei einem schweren Verkehrsunfall, der sich bereits am Samstagmorgen gegen 11 Uhr auf der Osnabrücker Straße (L 770) in Espelkamp ereignete, hat ein 47 Jahre alter Autofahrer sein Leben verloren. Der aus Petershagen stammende Mann war in Richtung Espelkamp unterwegs und prallte frontal mit einem Trecker zusammen.