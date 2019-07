Wer hat die Bushaltstelle in Herringhausen beschädigt? CC-Editor öffnen

Symbolfoto: David Ebener

Herringhausen. In der Nacht zu Sonntag haben bislang Unbekannte das Wartehäuschen der Bushaltestelle "Feldkamp" an der Hunteburger Straße in Bohmte-Herringhausen beschädigt.