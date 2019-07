Stemwede. Unter dem Thema „Den Himmel entdecken“ fanden am Sonntag an der Kolthoffschen Hofmahlmühle in Levern sowohl ein Mühlengottesdienst als auch ein Mühlentag statt. Der Himmel meinte es gerade noch einmal gut mit den zahlreichen Besuchern des Gottesdienstes, denn nur am Mittag gab es ein paar fette Regentropfen, ansonsten fegte ein frischer Wind die dunkeln Wolken hinweg.

Friedrich Klanke begrüßte die Besucher des Mühlentages auf Plattdeutsch, bevor zeitig um 11 Uhr der Mühlengottesdienst mit Ulrich Hüsemann , Pfarrer im Ruhestand, und die Gruppe "Return" mit unterstützender Musik begannen. Pfarrer Hüsemann ist selbst Mitglied dieses neunköpfigen Musikchors, er spielt das Keyboard in der Gruppe und singt.



„Den Himmel im Alltäglichen entdecken“ war das Thema der Predigt des pensionierten Pfarrers. Die Gruppe "Return" stimmte musikalisch mit „ Du führst uns hinaus in die Weite,“ auf die Predigt ein. Es ging um Himmel und Erde, so auch in dem Lied „ Eine Handvoll Erde.“

Edelstein-Aktion für die Gäste

Eine besondere Geste war die Edelstein-Aktion. Sämtliche Gottesdienstteilnehmer erhielten von den Chormitgliedern aus einer mit Erde gefüllten Karre jeweils einen im Acker gefundenen Stein. „ Das Himmelreich gleicht einem Schatz, verborgen im Acker, den ein Mensch fand und verbarg; und in seiner Freude ging er hin und verkaufte alles, was er hatte und kaufte den Acker,“ so in der Predigt von Pfarrer Hüsemann.

Nach dem Gottesdienst wurde herzhaftes Gegrilltes angeboten, außerdem standen frischer Kirsch-und Butterkuchen und Kaffee bereit. Nach dem Grillimbiss leitete die Gruppe "Return" mit weiteren Darbietungen zum Nachmittagsprogramm mit dem Blasorchester Riepe aus Ostfriesland über.

Die beliebten Bläser und Musikanten aus Riepe in Ostfriesland haben eine enge Beziehung zu Levern. So hatten sie an diesem Wochenende an einem 350-jährigen Hofjubiläum und einer gleichzeitigen Silberhochzeit auf dem Hof Reckmann in Levern teilgenommen, da die Silberbraut aus dem Ort Riepe stammt und seitdem auch diese engen Beziehungen gepflegt werden.



Wind gab dem Mühlrad Schwung

Auch am zweiten Tag ihres Wochenendaufenthaltes in Levern zeigten die ostfriesischen Musiker am Sonntag große Spiel- und Einsatzfreude. Zahlreiche Hobbyaussteller, eine Gemäldeausstellung, das laufende Sägegatter, die Besichtigung der Maschinenhalle mit bereits zu besichtigenden Alttraktoren als Einstimmung auf das demnächst anstehende 25-jährige Jubiläum der Altmaschinenfreunde, vervollkommneten das Programm.

Der zeitweise stark aufkommende Wind war ausgezeichnet für das Mühlenrad, das Friedrich Klanke von Zeit zu Zeit anschob und auch für Erklärungen und Informationen „rund um die Mühle“ jederzeit bereitstand.