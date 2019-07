Bohmte. Als Schatzmeister war Willi Schnitker 54 Jahre im DRK Ortsverein Bohmte eine Institution. Während der Mitgliederversammlung im DRK-Zentrum am Gützkower Ring in Bohmte wurde der beliebte Schatzmeister mit langanhaltenden stehenden Ovationen verabschiedet.

Zuvor hatte DRK-Vorsitzender Rolf Flerlage in seiner Laudatio erklärt: „Unser Willi sagt, er will sein Amt in junge Hände geben. Wir werden ihn im Vorstand sehr vermissen.“ Er habe ihn als Schatzmeister erlebt, „der sehr auf dem Euro sitzt; man musste ihn schon überlisten, aber wir sind immer zu einvernehmlichen Lösungen gekommen“, meinte Flerlage scherzend.

Eingetreten in den Ortsverein Bohmte sei Willi Schnitker am 1. Januar 1966. Jedoch wurde er im Herbst 1965 bereits als „kleiner Schatzmeister“ betitelt. Ab 1975 bis 1985 war er ehrenamtlicher Geschäftsführer des DRK-Kreisverbandes Wittlage und seit dem 3. Dezember 2013 Ehrenmitglied im Kreisverband. Danke sagte Flerlage dem scheidenden Schatzmeister mit einem Gutschein. Zu seinem Nachfolger wurde später Bernd Haase gewählt. Ebenso ehrte der Vorsitzende Sigrid Pfeifer mit einem Gutschein nebst Blumengruß, da sie fast 25 Jahre die Kleiderkammer betreut hat.

Zum Auftakt der Versammlung hatte Rolf Flerlage sich in seinem Tätigkeitsbericht bei seinen Vorstandskollegen für die gute Zusammenarbeit bedankt. Weiter wies er auf die ständigen Bautätigkeiten, sprach der Seniorengruppe und den Sozialdamen ein großes Lob aus. Hier dankte er besonders Ingrid Degen und Uschi Lange für ihren Dienst in der Kleiderkammer. „Es fehlen Leute bei den Sozialdamen zum helfen. Daher werden dringend Helfer gebraucht“, warb Flerlage für diesen ehrenamtlichen Dienst.



Die Mitgliederwerbung

Gleichzeitig wies er auf die Mitgliederwerbung durch Matthias Pauck, der derzeit in den Ortschaften in dieser Sache unterwegs ist. Nicht unerwähnt ließ der Vorsitzende auch den Verkauf des alten Hanomags sowie dass im DRK Gebäude derzeit einiges an Umbauarbeiten für das Spülmobil laufe.

Für den Sozialdienst dankte Ingrid Degen Sigrid Pfeifer für ihren langjährigen Einsatz in der Kleiderkammer und bei den Sozialdamen. Seit September 2018 gebe es bei den Sozialdamen einen Neuanfang. So ist jeden vierten Mittwoch die Kleiderkammer geschlossen. „Dieses Jahr wurden bislang schon 6800 Teile verteilt. Leider sind es nur noch neun Frauen, die dort helfen“, bedauerte Ingrid Degen. Schade fand sie es, „dass es bei den Kleiderspenden sehr viel Ausschuss und verschmutzte Ware gibt; das war früher nicht der Fall.“ Der Kundenkreis in der Kleiderkammer habe sich geändert. „Es sind nicht mehr so viele russische Mitbürger oder Flüchtlinge da“, so Degen, die weiter erwähnte, dass einige neue Wannen angeschafft werden müssen und dass es bei der Bäckerei Titgemeyer eine Blaulichtkarte gibt, wo Helfer zehn Prozent Rabatt bekommen.

Yannik Brockmeyer verdeutlichte, dass die Bereitschaft 28 Einsatzkräfte hat, dass 25 Dienstabende, acht Einsatzformationen, sechs Einsätze bislang in diesem Jahr stattfanden und dass es im Juni einen erstmaligen Einsatz bei Dekon (Fachzug Dekontamination) in Badbergen gab. Ebenfalls habe es einen Umbau der Umkleiden mit Spenden des Krankenhausen Ostercappeln sowie einen Einbau einer neuen Schließanlage mit personenbezogenen Chips gegeben. Und: „Raphael und Thomas Kybart haben einen Einsatzmonitor eingerichtet“, freute sich Brockmeyer.

Anzeige Anzeige

Ein hauptamtlicher Ausbilder

Für die Seniorengruppe veranschaulichte Hubert Skolasti, dass alle zwei Monate Dienstabende angeboten werden. An einem Montag im Monat werde Doppelkopf im Haus Elisabeth im Seniorenzentrum gespielt. Unterstützen würde man die Blutspende, die Tannenbaumaktion sowie Hilfe in der Kleiderkammer leisten. Des Weiteren habe es eine Fahrt zum Automuseum nach Melle gegeben; für dieses Jahr sei eine Fahrt zum Niedersächsischen Landtag nach Hannover geplant. „Die Ausbildung läuft gut und wir haben einen guten Zuwachs sowie 12 Ausbilder“, stellte Jürgen Kluge in seinem Bericht fest, der hervorhob: „Wir haben dieses Jahr schon 900 Leute in der Ersten Hilfe ausgebildet, haben einen hauptamtlichen Ausbilder eingestellt und es werden Schulsanitätsdienste in Bad Essen und Bohmte langsam aufgebaut.“

Grußworte überbrachten anschließend Bürgermeister Klaus Goedejohann sowie DRK Kreisgeschäftsführer Ulrich Sälter. Ein letztes Mal stellte Willi Schnitker dann in Ein- und Ausgaben die Jahresrechnungen 2017 und 2018 vor. Keine Beanstandungen verkündete Horst Schröder, der mit Oliver Warhus die Kasse geprüft hatte.

Der neue Vorstand

Nach dem Punkt „Neuwahl des Vorstandes“ mit Wahlleiter Klaus Goedejohann präsentiert sich der Vorstand nun wie folgt: Erster Vorsitzender Rolf Flerlage, Zweiter Vorsitzender Bodo Lübbert, Beisitzer Jürgen Kluge und Thomas Gerding, Arzt Dr. Sebastian Sollmann, neuer Schatzmeister Bernd Haase, neue Schriftführerin Susanne Lipka. Als Bereitschaftsleiter fungieren Yannik Brockmeyer und Andrea Kühling, für die Sozialgruppe Petra Fietz, für die Seniorengruppe Herbert Skolasti und für die Ausbildung Jürgen Kluge. Für Horst Schröder wählte die Versammlung André Dreckmann zum neuen Kassenprüfer.