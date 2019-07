Bohmte. "Wir haben keine Stühle mehr“, verkündete Renate Berger im Bohmter Kotten kurz vorher, bevor im Rahmen der Kulturellen Sommerfrische in der Varusregion der „Interkulturelle Abend“ mit Mode und Theater begann. Dennoch tat es ihr leid, dass einige nur noch mit Stehplätzen vorlieb nehmen mussten. Aber die Resonanz war einfach überwältigend….

„Im Rahmen der ‚Kulturellen Sommerfrische‘ ist das heute hier in Bohmte die Auftaktveranstaltung“, erklärte Renate Berger, die als Lokalmatadorin die Begrüßung übernahm. Zum späteren Theaterstück, das das Sextett in Eigenregie und mit eigenen Abwandlungen einstudiert hatte, verdeutlichte sie: „Wir sind eine Laienspielgruppe und haben uns in der Volkshochschule Osnabrück kennengelernt. Aber dieses Stück haben wir noch nicht gespielt – das ist für uns Premiere.“





Teils exotische Häppchen präsentierte dann die Ostercappelner Designerin und Künstlerin Ruth Packruhn mit ihren Models. Dazu zählten nicht nur farbenfrohe Blazer, Jacken oder Shirts, sondern auch zahlreiche Accessoires wie Rucksäcke. „Hier geht es um ein Projekt in Uganda, wo wir mitarbeiten. Und zwar werden die Produkte, die Sie heute sehen, im Rahmen eines Frauenprojektes hergestellt“, hob die gebürtige Uganderin hervor, die diese Teile designt, die dann von den Frauen hergestellt werden. „Unser Ziel ist, irgendwann soviel Kapital zu erlangen, dass wir unser eigenes Label auf dem afrikanischen Markt bekommen und langfristig für die Frauen Arbeitsplätze schaffen“, stellte sie ihre Intention dar.





„Mode für jedes Alter“ zeigte anschließend Iris Brandes von der Boutique „Balooa“ aus Ostercappeln. „Ich habe die Boutique seit sieben Jahren und habe das immer mehr verfeinert“, veranschaulichte Brandes. Zu ihrem Sortiment gehören Hosen von Stehmann, „eine deutsche Firma“. Oder Mode von Glasmacher, ebenfalls in Deutschland ansässig sowie italienische Oberteile, die die Models mit einer sommerlichen Leichtigkeit vorführten After Eight‘ starteten dann die Laienschauspieler Karl-Friedrich Koch als Butler Archie, Marianne Neubert als Hausherrin Lady Midsomer, Renate Berger als Herzogin von Berwick, Christine Gärtner als Lady Darlinton, Ulla Bludau als Lady Laughton und Gisela Wulff als Lady Jedburgh mit ihrem Freund James, einem Teddy, mit der Komödie „Lady Midsomer lädt zum Dinner ein“.





Anzeige Anzeige

Zum Inhalt: Lady Midsomer hat auf ihren Landsitz in Schottland ihre liebsten Freundinnen zum Essen geladen. Doch die haben so ihre Macken, wie beispielsweise Lady Jedburgh, die stets nur mit ihrem Teddy unterwegs ist, der aussieht wie nach dem letzten Stromschlag. Nachdem die Damen sich überschwänglich und mit leichter Ironie in der Stimme begrüßt und an der festlich gedeckten Tafel Platz genommen haben, serviert Archie ihnen schottischen Rotwein mit unbeweglicher Miene. Überhaupt war Karl-Friedrich Koch die Rolle des Butlers wie auf den Leib geschrieben. Der Trinkspruch „Stößchen Dornröschen“ wurde dann zum geflügelten Wort des Dinners – und schon bald flossen die ersten Lachtränen im Publikum.

Schräge Komödie

Nachdem Archie das Pilzgericht nach altüberliefertem Hausrezept serviert hat, erfahren die Damen, dass Hausherr Hadleigh die Pilze selbst gesammelt hat. Da kommt doch Skepsis bei den Ladys auf. Aber Lady Midsomer beruhigt sie: „Die erste Portion bekommt immer unser Hund Cäsar.“ Doch als der Butler mit todernster Miene verkündet, dass der Hund tot ist, gehen die Frauen davon aus, dass auch sie vergiftet wurden. Und die Anfeindungen fliegen nur noch hin und her, sodass Lady Midsomer ihre Freundinnen gar als falsche Schlangen bezeichnet. „My Lady, der Pfarrer steht vor der Tür“, verkündet einige Zeit später der Butler. „Der wird uns die letzte Ölung geben“, sind sich die Ladys sicher. Aber: „Der Pfarrer hat eben auf der Straße den Hund überfahren“, sagt Butler Archie mit seiner unvergleichlichen Mimik...





Diese schräge Komödie mit jeder Menge schwarzem Humor, spritzigen und bissigen Dialogen sorgte für einen kurzweiligen Theaterabend „After Eight“ und das spielfreudige Ensemble heimste jede Menge Applaus eines rundum begeisterten Publikums ein