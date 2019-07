Stemwede. Der Naturpark Dümmer lädt ein zu einer Wanderung zu den zauberhaften Blumenwiesen zwischen Wald- und Feldrand am Stemweder Berg, Termin ist am Sonntag, 14. Juli.

Auf einer etwa zweieinhalbstündigen Blumenwiesen-Exkursion mit der Stemweder Kräuterfrau Inge Uetrecht können Interessierte sich in die Welt der kalkliebenden Sommerkräuter entführen lassen. Los geht die zweieinhalbstündige Exkursion um 9 Uhr am Wanderparkplatz in der Nähe des Friedhofs am Raidehnsweg in Stemwede-Arrenkamp.

Die Acker-Witwenblume und der Wiesen-Bocksbart blühen im Juli an den Wegrändern. Der Wiesen-Bocksbart schließt schon mittags wieder seine Blüten. Zwei heimische Flockenblumenarten locken den ganzen Tag lang verschiedene Schmetterlinge an, wie beispielsweise Tagpfauenaugen und Kaisermantel. Gelbblühender Odermennig und Königskerzen sind neben der Wilden Möhre und vielen anderen Blumen hier zu finden. Einige seltene Acker-Wildkräuter können ein wenig abseits der Wege bestaunt werden.

Start um 9 Uhr

Die Wanderung startet um 9 Uhr am Wanderparkplatz in der Nähe des Friedhofs am Raidehnsweg in Stemwede-Arrenkamp und endet gegen 11.30 Uhr am Ausgangspunkt. Der Weg ist etwa 3 km lang und kommt ohne wesentliche Steigungen aus. Die Wald- und Wiesenwege sind nicht barrierefrei. Der Kostenbeitrag beträgt sieben Euro pro Person. Kinder zwischen 6 und 14 Jahren zahlen die Hälfte. Informationen gibt es bei Inge Uetrecht, Telefon 0160 90322978.

Nähere Informationen und weitere Veranstaltungen finden sich auch unter www.naturpark-duemmer.de.