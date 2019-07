Bohmte. Einmal jährlich führt das Landvolk Niedersachsen eine Getreiderundfahrt durch. 2019 war der Landkreis Osnabrück das Ziel. Zum Programm gehörte eine Podiumsdiskussion im Landgasthaus Gieseke-Asshorn in Bohmte. Beherrschendes Thema: die Trockenheit und deren Folgen.

Die erste Wintergerste ist in Niedersachsen bereits eingefahren. Wie fällt die Ernte 2019 aus? "Die Hitze der vergangenen 14 Tage kostet Erträge", merkte dazu Karl-Friedrich Meyer vom Vorstand des Landvolks an. "Wir hoffen aber, dass es besser wird als 2018." Dazu braucht es allerdings in vielen niedersächsischen Region dringend Regen im Juli und August. Ein Risiko bleibe. "Landwirtschaft ist ein Beruf unter freiem Himmel – ohne Netz und doppelten Boden", so Meyer.

Tierhaltung und Veredelungswirtschaft

Im Landkreis Osnabrück existieren rund 2400 Betriebe. "Nur rund zehn Prozent davon bewirtschaften mehr als 100 Hektar", erläuterte Landvolkpräsident Albert Schulte to Brinke. Das zeige bereits, dass der Getreideanbau in der Region nicht prägend sei. Der Schwerpunkt liebt auf Tierhaltung und Veredelungswirtschaft. Dennoch ist natürlich auch der Getreide- sowie Ölsaatenanbau – dazu zählen unter anderem Raps und Soja – wichtig für viele Betriebe. Schulte to Brinke wies auf die Auswirkungen der Dürre des vergangenen Jahres und die Diskussion über Finanzhilfen für betroffenen Bauern hin. Diese Hilfen haben nur wenige Höfe erreicht. Festzustellen sei, dass die Bauern auf 95 Prozent der Schäden sitzengeblieben seien.

Ein generelles Bild lasse sich nicht zeichnen, so Alfred Reisewitz von der Agravis Raiffeisen AG. Die Ag ist eines der größten Unternehmen des Agrarhandels in Norddeutschland. "Die Qualität ist gemischt, je nach Standort und Region." Die Erträge seien aber unterdurchschnittlich. Heißt das, dass die Preise steigen? Nein. "Entscheidend ist der internationale Markt", sagte Reisewitz. Niedersachsen sei nicht der Nabel der Welt. Andere Produzenten gleichen geringere Erntemengen bei Getreide und Ölsaaten sofort aus, zum Beispiel Ukraine, Russland, Brasilien und Australien. Der Getreidemarkt ist global.

Ein globaler Markt

Darauf wies auch Jens Hottendorf vom Bundesverband Agrarhandel hin. 2018 wurden weltweit 2,67 Milliarden Tonnen Getreide geerntet. Das sei die höchste Menge aller Zeiten gewesen. Zwar steige auch die Nachfrage, aber global gesehen sei die Versorgung gut. Ernteausfällen in Norddeutschland spielen in diesem Zusammenhang also keine Rolle. Und selbst in Niedersachsen gibt es große Unterscheide,. "Südlich der A 2 ist die Welt noch in Ordnung", so Hottendorf. Hier fiel ausreichend Niederschlag.

Entscheidend für Erntemenge und -qualität ist nicht nur der Regen. Der Pflanzenschutz ist ein wichtiger Faktor. Das Landvolk wehrt sich gegen Kritiker, die den Bauern einen zu großzügigen Umgang mit diesen Mitteln vorwerfen. Der Einsatz dient übrigens auch der Qualität der Pflanzen. Und die Anforderungen daran sind groß. Für Mühlen, die das Getreide weiter verarbeiten, ist zum Beispiel der Kleber- und Proteingehalt ausschlaggebend. Stimmen die Werte nicht, geht das Getreide zurück und wird nicht zu hochwertigen Mehlsorten vermahlen.

Die weitere Verschärfung der Düngeverordnung lehnt das Niedersächsische Landvolk daher ab. Eine Verschärfung, die übrigens nicht von Brüssel angeordnet wurde. Hinter dieser Behauptung versteckten sich vielmehr deutsche Politiker und Ministerien, merkte Schulte to Brinke an.

Eine Nullparzelle

Die sich anschließende Getreiderundfahrt führte zu Flächen von Stefan John nach Hunteburg. Die Teilnehmer besichtigten eine sogenannte Nullparzelle. Landwirte in Niedersachsen haben diese Ackerflächen ohne den Einsatz von chemischen Pflanzenschutzmitteln angelegt. Sie wollen so über das Für und Wider des Produktionsmittels Pflanzenschutzmittel ins Gespräch kommen.