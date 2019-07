Altkreis Wittlage . Wer kennt die Kirchen im Wittlager Land und in der näheren Umgebung? Diese Frage sollen immer mehr Menschen mit Ja beantworten. Deshalb gibt es die Aktion "Mit dem Fahrrad zur Kirche". Nächster Termin ist der 11. Juli 2019. Ziel sind die beiden Hunteburger Kirchen.

Das Angebot für alle interessierten Teilnehmer aller Konfessionen gibt es inzwischen bereits zum siebten Mal. Erfolgte die Tour im Vorjahr sozusagen grenzübergreifend (besucht wurde die Heilig-Kreuz-Kapelle in Haldem), geht es anno 2019 nach Hunteburg – zunächst zur St-Matthäus-Kirche und dann zur katholischen Kirche Heilige Dreifaltigkeit. Weitere Themen sind die Hunteburger Friedhöfe. Und Jürgen Frieler verrät: "Wenn noch Zeit bleibt, besuchen wir auch die Kriegsgräberstätte in Meyerhöfen."

Termin ist der 11. Juli

Gestartet wird am Donnerstag, 11. Juli, von drei Punkten aus. Die Ostercappelner treffen sich um 15.30 Uhr am Dorfbrunnen auf dem Bolbecplatz, die Bad Essener um 15.30 Uhr an der Kirche St. Nikolai, die Bohmte um 16 Uhr an der Kirche St. Thomas. Jede Gruppe fährt gesondert. Gut zu wissen ist, dass die Tour weitgehend über verkehrsarme Straßen und Wege führt.

Eine zweite Möglichkeit für diejenigen, die an Kirchen interessiert sind, aber auf das Radfahren verzichten möchten: Sie kommen um 17 Uhr direkt zur evangelischen St.-Matthäus-Kirche.

Grundsteinlegung erfolgte 1815

Die evangelische Kirchengemeinde Hunteburg feierte im Jahr 2015 den 200. Geburtstag ihrer Kirche. Zu Gast war dabei auch Bischof Ralf Meister. Ein kleiner Abriss aus der Geschichte der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde gehörte zum Gottesdienst. Demnach wurde Bernhard Pagenstecher am 15. April 1815, am Tag der Grundsteinlegung für den Kirchenbau, in sein Amt als Pastor eingeführt. Und: Schon damals wurde ökumenisch gearbeitet – Hunderte von Fuhrleuten beider Konfessionen holten die nötigen Steine aus Lemförde.

Anmeldungen zur Fahrradtour sind möglich bis zum 9. Juli (Dienstag) bei Friedrich Otte-Witte, Telefon 05471 2282, Roswitha Lücke-Fender, Telefon 05473 2504 oder Jürgen Frieler, Telefon 05472 2874.