Bohmte. Längst ist es eine schöne Tradition geworden, dass die katholische St.-Johannes-Kirche zum traditionellen Gemeindefest einlädt. Auch in diesem Jahr wurde der Reigen mit einem Familiengottesdienst eröffnet. Anschließend trafen sich alle im Pfarrgarten hinter der Kirche, wo das Blasorchester der Gemeinde den Tag mit einem kleinen Konzert eröffnete.

Wer wollte, konnte sich anschließend beim Frühschoppen stärken. Viele der Aktionen des Tages standen im den Dienst der guten Sache. So wartete ein Spenderflohmarkt auf die Besucher, dessen Erlös dem Arbeitskreis Sämann zu Gute. Dieser unterstützt eine Kindertagesstätte in Sao Paulo. Die KfD-Gruppe der Gemeinde sorgte für selbstgemachten Kuchen und Kaffee. An einem weiteren Stand gab es frisch gebackene Crêpes.

Zahlreiche Attraktionen warteten an diesem Nachmittag auf die kleinen Gäste. Gerade die Rollbahn hatte es den Steppkes angetan. Die Eleven der Ballettschule Watkin gaben Einblicke in ihr Können. Für den guten Ton sorgten „die Brasstones“, die musikalisch den Nachmittag begleiteten. Gerne gesehen war auch das Angebot der heimischen Kolpingfamilie. Sie sorgte mit ihrer Wasserbaustelle für die richtige Abkühlung. An anderen Aktionsständen war die Geschicklichkeit gefragt.

Zu einem "Schrauberdreiklang" luden Jonas Knapp und Lars Schlicke die Gäste ein. Sie werden in den nächsten Tagen zu einer Rallye aufbrechen, die sich in den Dienst der guten Sache stellt und sie durch 20 europäische Länder führen wird (siehe auch: Bohmter starten in wenigen Tagen bei 20-Nations-Rallye). 7500 Kilometer quer durch Europa müssen die beiden dann mit ihrem 29 Jahre alten Auto zurücklegen, das es auf dem Gemeindefest bereits zu erleben gab.



Die Kirchengemeinde erinnerte ihre Gäste zudem daran, dass am 15. September der traditionelle Gemeindebrunch stattfinden werde.