Mit der Bimmelbahn durch Hunteburg - dieses Angebot wurde gerne genutzt. Foto: Heidrun Mühlke

Bohmte. Heiß war‘s am Wochenende - sehr heiß sogar, vor allem am Sonntagnachmittag stiegen die Temperaturen auf bis zu 35 Grad an. Dementsprechend war das Wetter auch Gesprächsthema bei „Wir sind Hunteburg“, dem Aktionstag mit Familienangeboten und einem verkaufsoffenen Sonntag. „Lass dich überraschen“, lautete das Motto in diesem Jahr.