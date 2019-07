Nach dem Großbrand in Bohmte: Wie geht es an der Brandstelle weiter? CC-Editor öffnen

Nach einem neuerlichen Einsatz am Samstag war der Großbrand, der Dienstagabend begonnen hatte, endgültig Vergangenheit. Foto: Martin Nobbe

Bohmte. Am heutigen Montag wird an einem Runden Tisch mit allen zuständigen Behördenvertretern nach dem Großbrand in einem Kunststoff-Recycling-Betrieb besprochen, wie es an und mit der Brandstelle in Bohmte weitergeht.