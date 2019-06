Nachlöscharbeiten in Bohmte auch am fünften Tag CC-Editor öffnen

Foto: Heinz-Jürgen Reiß

Bohmte. "Und täglich grüßt das Murmeltier..." So etwas in der Art dürften wohl die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Bohmte gedacht haben, als sie am Samstag um 12.59 Uhr zum wiederholten Mal zum Einsatz auf dem Gelände einer Recyclingfirma an der Straße "Am Teichgraben" gerufen wurden.