Der Großbrand in Bohmte stellte höchste Anforderungen an die Einsatzkräfte. Foto: Martin Nobbe

Stirpe-Oelingen. Unter zwei Tagesordnungspunkten der Sitzung des Bohmter Gemeinderates fand am Donnerstagabend der Großeinsatz der Feuerwehr in einem Recyclingbetrieb in Bohmte Erwähnung. Zum einen erinnerte Bürgermeister Klaus Goedejohann an die Amtseinführung des neuen Ortsbrandmeister Benedikt Placke. Zum anderen sprach er die enormen Anforderungen, die mit dem Einsatz verbunden waren, an.