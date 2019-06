Bohmte. Für die Besucher des Freibades an der Jahnstraße in Bohmte ist ab sofort die kostenlose Nutzung eines WLAN-Netzes möglich.

Die Gemeinde Bohmte, so heißt es in einer Mitteilung, möchte mit der kostenlosen WLAN-Nutzung die Attraktivität des Freibads weiter steigern.

Blaue Lagune

„Wir haben den Anspruch, dass wir mit attraktiven Einrichtungen in der Gemeinde Bohmte einen wesentlichen Beitrag zur Steigerung der Lebensqualität ermöglichen möchten. Dazu gehört auch ein zeitgerechtes digitales Angebot an alle Besucherinnen und Besucher. Unsere Blaue Lagune ist ein tolles Angebot für Kinder und Erwachsene in unserer Gemeinde und auch über die Orts- und Landesgrenze hinaus. Nicht nur an den heißen Tagen ist der Besuch unseres Bades mit seinem attraktiven Gelände und angenehmen Wassertemperaturen eine Erholungs- und Sportmöglichkeit vor Ort zu moderaten Preisen“, so Erste Gemeinderätin Tanja Strotmann.

Informationen zur WLAN-Nutzung erhalten Besucher am Eingang des Freibads.