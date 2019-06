Werben für den Aktionstag: Vildan Yildirim, Auszubildende im Kiebitzmarkt, und ihre Chefin Christine Bullermann freuen sich auf „Wir sind Hunteburg“. Foto: Ulrich-Eckseler

Hunteburg. Hunteburger Vereine und Einrichtungen präsentieren sich am verkaufsoffenen Sonntag. Die Veranstaltung "Wir sind Hunteburg" findet in diesem Jahr am 30. Juni von 13 bis 18 Uhr statt.