Feuer in Bohmte in der Nacht wieder aufgeflammt

Nachdem das Großfeuer am Teichgraben in Bohmte am Donnerstag endgültig besiegt schien, ist es in der Nacht zu Freitag erneut wieder aufgeflammt. Foto: Heinz-Jürgen Reiß

Bohmte. Nachdem das Großfeuer am Teichgraben in Bohmte am Donnerstag endgültig besiegt schien, ist es in der Nacht zu Freitag erneut wieder aufgeflammt. "Wir sind wieder im Einsatz und es wird bis Mittag dauern", sagte Bohmtes Gemeindebrandmeister Martin Niermann am Freitagmorgen im Gespräch mit unserer Redaktion.