Tag der offenen Tür im Familienzentrum Wirbelwind in Bohmte

Die neuen Räume des Kindergartens Wirbelwind an der Neustadtstraße wurden bei der Europawahl als Wahllokal genutzt. Archivfoto: Kerstin Balks

Bohmte. Die Kindertagesstätte und das Familienzentrum Wirbelwind in Bohmte an der Neustadtstraße laden alle Interessierten zu einem Tag der offenen Tür ein, der am Samstag, 29. Juni, von 14 bis 17 Uhr stattfindet.