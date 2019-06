Bohmte. In Dortmund fand der evangelische Kirchentag statt. Auch die St.-Thomas-Kirchengemeinde Bohmte war dabei und hat sogar am Programm mitgewirkt. Die Bohmter haben das Musical „Vom vertrauenden Sohn“ gleich zweimal aufgeführt.

Am Freitag zeigten die Bohmter im Studio des Stadtheaters Dortmund ihr Musical. "Leider hatte das Studio im Stadttheater nur 100 Plätze, die schnell besetzt waren. Einige Besucher harrten dann eineinhalb Stunden aus, um wenigstens die zweite Aufführung noch ansehen zu können. Eine tolle Erfahrung für alle Mitwirkenden", berichtet das Team aus dem Wittlager Land.

Worum ging es in dem Musical? Das Gleichnis vom verlorenen Sohn wurde hier in einer modernen Fassung als Musical inszeniert. Zwölf Beatles-Songs begleiteten dabei die Story.

Schauspiel und Gesang

Das Musical ist ein Projekt für Jugendliche, die sich sowohl als Darsteller, als auch als Teilnehmer der Band beteiligen konnten. Bereits Ende des vergangenen Jahres gab es Aufrufe zur Teilnahme an diesem Projekt. Unter der Leitung von Lars Linnhoff aus Hamm, der die Regie für das Musical übernommen hat, gab es mehrere Workshops für die Jugendlichen. Diese konnten in den Workshops erst einmal in die Welt des Musical hineinschnuppern und sich sowohl in Schauspiel als auch in Gesang probieren.

Bereits im zweiten Workshop wurden dann die Rollen für dieses außergewöhnliche Musical verteilt. Anja Klein, die in Osnabrück ein Gesangstudio führt, übernahm das Gesangstraining mit den jugendlichen Musical-Darstellern. Die in der St.-Thomas-Gemeinde bereits aktive Big-Band spielte den instrumentalen Teil in diesem Musical. Und eine weitere Besonderheit machte dieses Musical-Projekt zu etwas ganz Großem. Thomas Bernardy aus Hamburg, der ein wirklicher Musical-Darsteller ist, übernahm die Hauptrolle des verlorenen Sohnes und riss damit natürlich die jugendlichen Darsteller noch einmal mit. Thomas Bernard ist mit der evangelischen Kirchengemeine Bohmte mittlerweile schon sehr verbunden, da er bereits bei früheren Projekten der St. Thomas Gemeinde dabei war.

Modern interpretiert

Das Gleichnis vom verlorenen Sohn wurde in dem Musical modern interpretiert und zeigte einen jungen Mann, der sein gewohntes Umfeld verlässt, um in der heutigen Welt sein Profil in den Netzwerken zu optimieren und daran letztlich scheitert. Eine an sich tragische Geschichte, die aber auch immer wieder mit den passend eingesetzten Beatles-Songs für eine gewisse Komik sorgte. Und das alles wurde untermalt von Beatles Songs wie „Ticket to Ridet“, „Yellow Submarine“ „Yesterday“ und vielen weiteren Beatles Songs.

Das Musical feierte bereits im Mai im St.-Thomas-Gemeindehaus in Bohmte Premiere. Weitere Aufführungen fanden bereis in Dielingen, Quakenbrück und Berge statt.

Pastor Hartmut Weinbrenner hat keine Bemühungen gescheut, um auch in das Kirchentags-Programm zu kommen. So fuhren die Bohmter wieder einmal zum Kirchentag. Schon in Hamburg und auch in Stuttgart war die St. Thomas Gemeinde mit eigenen Musicals vertreten. Das seinerzeit in Stuttgart gespielte Musical „Luther in Not“ war in diesem Jahr auch in Dortmund wieder zu sehen. Die Kirchengemeinde Fulda hat die Texte übernommen und hat diese in Dortmund mit neuer, eigener Musik präsentiert.



Großer Aufwand

Ein solches Musical-Projekt auf die Beine zu stellen, bedeutet für eine kleine Kirchengemeinde einen immensen Aufwand. Schon allein die finanziellen Aspekte sind eine große Hürde. Die professionelle Unterstützung für die Regie und auch für das Gesangstraining, aber auch für vieles andere kostet Geld und ist ohne fremde Hilfe für eine Kirchengemeinde kaum zu stemmen. St. Thomas hat dafür viele Sponsoren gewinnen können und ist sehr dankbar für diese Unterstützung.

Als Sponsoren haben sich der Landkreis Osnabrück, die Klosterkammer Hannover, der Kirchenkreis Bramsche, die Landeskirche Hannover und der Sprengel Osnabrück engagiert.