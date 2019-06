Osnabrück. In Bohmte brennt die Werkhalle eines kunststoffverabeitenden Betriebes. Die B51 ist derzeit voll gesperrt. Nach Angaben der Polizei kann der Einsatz noch Stunden dauern. Eine Person wurde mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Landkreis Osnabrück rät den Menschen in der Umgebung dazu, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Nach Angaben der Polizei steht eine Werkhalle von Polycore im Bohmter Industriegebiet in Vollbrand. Es soll eine starke Rauchentwicklung geben. Die Rauchsäule ist von weitem zu sehen. Die Feuerwehr ist mit 250 Einsatzkräften vor Ort. Laut Polizei wird der Einsatz noch mehrere Stunden dauern. Zwei angrenzende Wohnhäuser wurden evakuiert, das Bohmter Freibad zudem geschlossen.

Die B51 ist derzeit voll gesperrt. Als das Feuer ausbrach, waren nach Angaben der Polizei noch drei Menschen in dem Betrieb am Arbeiten. Eine davon erlitt eine Rauchvergiftung und musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Ursache für das Feuer ist noch unklar. Nach ersten Schätzungen geht der Schaden in die Millionenhöhe.