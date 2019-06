Großbrand in Bohmte: Löscharbeiten bis in die Nacht – Landkreis Osnabrück warnt CC-Editor öffnen

Foto: NWM-TV

Osnabrück. In Bohmte brennt die Werkhalle eines kunststoffverabeitenden Betriebes. Die B51 ist derzeit voll gesperrt. Nach Angaben der Polizei wird der Einsatz bis in die Nacht dauern. Eine Person wurde mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.