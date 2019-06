Großbrand in Bohmte: Feuerwehr löscht noch Glutnester CC-Editor öffnen

Die Rauchsäule ist kilometerweit zu sehen. Foto: NWM-TV

Osnabrück. In Bohmte hat am Dienstagabend die Werkhalle eines kunststoffverabeitenden Betriebes gebrannt. Die Feuerwehr löschte am Mittwochmorgen noch Glutnester. Die B51 blieb dafür weiterhin gesperrt.