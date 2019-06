Bohmte. Was gehört auf jeden Fall zum Fest "Menschen in Bohmte – Wir gehören zusammen"? Richtig: Die Zelte, in denen die Köche verschiedenster Nationen Köstlichkeiten servieren, Besucher, die guten Appetit mitgebracht haben, und die Teller, die gegen ein Entgelt erworben werden müssen, damit die Speisen überhaupt gegessen werden können.

Es wurde ein fröhliches, sonniges Fest, die 27. Auflage der Veranstaltung „Menschen in Bohmte – wir gehören zusammen". In diesem Jahr präsentierten sich Syrien, Ghana, Portugal, Russland, Italien, Vietnam, Türkei, Palästina, Niederlande, Deutschland, Jordanien, Kosovo und Amerika, wobei Portugal mit Informationen und künstlerischen Darbietungen im Mittelpunkt stand.











Zum zweiten Mal hatten die örtlichen Veranstalter Gemeinde, Kulturring, Werbegemeinschaft und der Ortsrat als Ambiente den schmucken Bahnhofsvorplatz gewählt. Unterstützung leistete zudem der Landkreis Osnabrück.

Vom Wetter verwöhnt

„So kennen wir das eigentlich von dieser Veranstaltung: Wenn ‚Menschen in Bohmte‘ ist, dann lacht der Himmel, dann scheint die Sonne“, meinte Bürgermeister Klaus Godejohann in seiner Begrüßung mit Blick auf das fantastische Wetter. Sein besonderer Dank galt den 13 teilnehmenden Nationen, den Tanz- und Musikgruppen, aber auch den zahlreichen Helfern wie DRK, Jugendfeuerwehr oder all denen, die beim Auf- und Abbau halfen sowie Jugendliche der Oberschule, die am Schminkstand für Kinder viel zu tun hatten.





Premiere für den Sämann

Neu, so Goedejohann, sei das Angebot des Arbeitskreises „Der Sämann“. "Die Aktiven unterstützen eine Kindertagesstätte in Brasilien. Dorthin werden die Einnahmen aus Kaffee und Kuchen, die angeboten werden, fließen." Weiter werde sich das Willkommensbüro vorstellen. „Eine gemeinsame Einrichtung der drei Gemeinden im Wittlager Land, um die Integration unserer Flüchtlinge und ausländischen Mitbürger zu fördern“, erläuterte der Brügermeister, dass dieses Projekt gerade von den drei Gemeinderäten bis 2022 verlängert wurde. Außerdem sei aus besonderem Anlass die Steuerungsgruppe Fairtrade vertreten, denn: „Im Rahmen dieser Veranstaltung werden später die Gemeinde Bohmte und das Wittlager Land als Fairtrade Region ausgezeichnet“, signalisierte der Goedejohann, der seine beiden Kollegen Timo Natemeyer aus Bad Essen und Rainer Ellermann aus Ostercappeln willkommen hieß.

Von Pickert bis Bacalhau

Derweil konnten sich die Besucher an einem Stand einen Teller zu fünf Euro kaufen. Mit dem schlenderten sie dann von Station zu Station, genossen die abwechslungsreichen Essensgenüsse und ließen letztlich ihren Bauch entscheiden, von was sie eine Kostprobe haben wollten. Dicke Bohnen und Erbsen mit Huhn gab´s am Stand von Jordanien, bei Zeki aus Vietnam dagegen Hähnchenfleisch mit Nudeln. Und, wie es in Deutschland üblich ist, boten die Ehrenamtlichen dort zünftigen Pickert an. „Ich habe Kartoffeln mit Stockfisch gemacht. Das ist ein getrockneter Fisch, der auf Portugiesisch "bacalhau“ heißt. Und dann habe ich Kartoffelbrei mit Gehacktes gekocht, aber auch traditionelle kleine Kuchen (sahen aus wie Muffins) gebacken“, zählte Ilda Moreira aus Portugal ihre kulinarischen Köstlichkeiten auf. Ganz besonderen Kuchen gab´s auch bei der syrischen Familie Tleti.









Rahmenprogramm

Parallel genossen die zahlreichen Besucher das abwechslungsreiche Rahmenprogramm, das von den Tanzgruppen „Die starken Kids“, „Zuckermäuse“ des TV 01 Bohmte unter der Leitung von Silke Belde, Chiara Fröstel und mit Unterstützung von Vivien Jenkel eröffnet wurde. Daran schlossen sich an die portugiesische Folkloregruppe „Arco Iris“ aus Osnabrück, erneut Kindertanzgruppen von Silke Belde – „Die Smarties“, „Die Happy Girls“, „Die Oreo Cats“ –, die Umweltorientierte Musikschule unter der Leitung von Lena Rüdiger, oder Zauberer Bruno Beat entführte das Publikum in die Zauberkunst, die Zweitklässler der Grundschule Herringhausen unter der Leitung von Christiane Nieke begeisterten mit vier Tänzen, die Schülerband der Oberschule Bohmte unter der Leitung von Frank Ahlbrink mit heißen Rhythmen. Eine besondere Augenweide stellte die Tanzgruppe „Rangoli“ aus Osnabrück unter der Leitung von „Maya“ dar, die Bollywoodtanz präsentierte. Dabei führte in bewährter Weise Klaus Poniewaz, der auch wieder die Technik übernommen hatte, durch das gesamte Programm.