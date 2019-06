Lemförde/Bohmte. Die Wissenswerkstatt war erstmals auf der Ideenexpo: In Rahmen einer Exkursion haben 15 Kinder und Jugendliche aus dem Projekt Erlebnis Technik das mit 270 Ausstellern und über 360 000 Besuchern europaweit größte Jugend-Event für Naturwissenschaften und Technik auf dem Hannoveraner Messegelände besucht.

Die Schüler sowie das Mitarbeiterteam um Dr. Heike Pabst, Leiterin der Wissenswerkstatt, erlebten Technik zum Anfassen, Mitmachen und Entdecken. Der Rundgang führte sie auch zum Stand der ZF Friedrichshafen AG: An einer von ZF-Auszubildenden aus der Dümmer Region selbst entwickelten Industrie-4.0-Anlage erfuhren sie, wie spannend und abwechslungsreich Ausbildungsberufe bei einem Weltkonzern der Mobilitätstechnik sein können.

So konstruierten sie am Montageplatz „Pick-by-Light“ mit großer Begeisterung kleine Lego-Autos. Unterstützt wurden sie dabei von einer interaktiven und mit Licht gesteuerten Bedienerführung. „Die Schüler sind von der Anlage fasziniert und stolz auf die selbst montierten Autos“, so Markus Meier, Koordinator Schule Wirtschaft bei ZF am Dümmer.

Technologieführer

„Wir wollen den Jugendlichen deutlich machen, wie spannend und vielseitig die Arbeit bei einem Technologieführer in der Automobilindustrie sein kann“, sagt Martin Waitz, Leiter der Ausbildung am ZF-Standort Lemförde: „Es geht längst nicht mehr darum, einfach nur Metallteile zusammenzuschrauben. Zukunftsthemen wie Industrie 4.0 und die Digitalisierung gehören für unsere Azubis fest zum Arbeitsalltag.“

Der ZF-Stand bot elf Stationen, an denen die Kinder und Jugendlichen Technik erleben konnten. Großes Interesse fand ein Rennsimulator, aber auch ein Stand, an dem sie Mini-Stoßdämpfer selber bauen konnten. Außerdem gab es ein Armdrückgetriebe, einen Druckluftmotor, einen pneumatischen Kicker, einen Fahrdynamiksimulator, ein E-Kart, das beschriebene „Pick by light“, ein Zahnradspiel sowie eine Schreibbox. An einem Microcontroller konnten die Schüler zudem selbst programmieren.

Begeisterung geweckt

„Wir waren beeindruckt von den interaktiven Exponaten und zukunftsweisenden Möglichkeiten, die es hier zu erleben gab“, betonte Dr. Pabst. Die Ideenexpo verfolge ein ähnliches Ziel wie die Wissenswerkstatt, nämlich, Jugendliche frühzeitig für Technik und Naturwissenschaften zu begeistern und damit auch ein Stück den Fachkräftemangel an der Wurzel packen.

Das sieht auch Andrea Henning, Leiterin des Multidivisionsstandortes Lemförde und in der ZF-Division Fahrwerktechnik verantwortlich für Personal so: „Um langfristig erfolgreich zu sein, sind wir als Unternehmen auf qualifizierte Fachkräfte angewiesen. Die Ideenexpo ist für uns eine tolle Gelegenheit, technisch interessierte junge Menschen auf unsere hochwertige und fundierte Ausbildung aufmerksam zu machen.“