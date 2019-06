Hunteburg. Die Wilhelm-Busch-Schule hat am Freitag den Entlassjahrgang 2019 verabschiedet. Für 18 Jugendliche der neunten Klasse beginnt nun ein neuer Lebensabschnitt. Vier Schüler beginnen eine Berufsausbildung. Ein Absolvent wird eine Berufsfachschule besuchen und die übrigen 13 andere weiterführende Schulen.

"Von Gottes Schutz beschirmt, ziehen wir hinaus", das war das Motto des Gottesdienstes, der den festlichen Vormittag einleitete. In der Aula der Hunteburger Schule fand im Anschluss die Entlassfeier statt. Und gut beschirmt und begleitet und waren die Jugendlichen in den vergangenen Jahren: Von ihren Familien Freunden und auch der Schule. Schulleiterin Annegret Menke dankte all diesen Begleitern. Ganz besonders Klassenlehrerin Sabine Hötzel, die die Entlassschüler zu einem erfolgreichen Abschluss geführt hat. "Alle Schülerinnen und Schüler haben ein Abschlusszeugnis erreicht", betonte Menke.

Ein eigenes Motto

Die Jugendlichen hatten ein eigenes Motto für die Feier gewählt. "Wir sind alle verschieden. Und doch hatten wir das gleiche Ziel". Das Ziel, das war der erfolgreiche Schulabschluss. Das ist gelungen. Jetzt müssen die Schüler verschiedene, individuelle Ziele auf ihrem weiteren Lebens-, Ausbildungs- und Berufsweg anstreben. Das Rüstzeug dafür ist vorhanden. "Der Grundstein ist gelegt. Macht etwas daraus", so der Appell der Schulleiterin.





Gemeindebürgermeister Klaus Goedejohann sprach den Schulabsolventen Glückwünsche im Namen der Gemeinde aus. Die Jugendlichen dürfte stolz auf das bislang Erreichte sein. Daran habe auch die starke Ortsgemeinschaft Hunteburg mit Vereinen, Kirchen und Betrieben ihren Anteil. "Ihr werdet gebraucht", sagte Ortsbürgermeister Norbert Kroboth. Und zwar von der Dorfgemeinschaft, aber auch von der Wirtschaft – egal ob in Handel, Dienstleistung oder Industrie. Die Jugendlichen hätte viele berufliche Chancen, die sie nutzen könnten. Dafür wünschte Kroboth allen Absolventen Glück und Gesundheit.





Bevor die Zeugnisse auf der Bühne feierlich überreicht wurde, gestaltete die ;Mitschüler der Klassen zwei bis acht ein abwechslungsreiches Programm in der Aula. Der Grundschulchor und die Klassen sieben sangen, Schüler der Klasse acht führte zwei Sketche auf, Schülerinnen spielten auf Querflöte mit Klavierbegleitung und die Klassen 4a und 4b unterhielten die Veranstaltungsteilnehmer mit dem Quiz Jeopardy. Klassenlehrerin Sabine Hötzel musste dabei Frage beantworten und schlug sich wacker...

Die Lehrerin dankte abschließend ihrer neunten Klasse für die "spannende, schöne und verrückte Zeit".