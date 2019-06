Bohmte. "Ich glaube, mittlerweile ist Petrus ein großer Handballfan von uns, denn das Wetter passte an beiden Tagen“, freute sich Christoph Mattussek als Cheforganisator der 27. Auflage des Jugendhandball-Kleinfeld-Rasenturniers im Bohmter Sportzentrum mit rund 1450 Aktiven aus 22 Vereinen, knapp 300 Trainern und Betreuern und zahlreichen Besuchern.

So hieß es auch nach der Siegerehrung vielfach: „Christoph, danke! Es war wieder richtig bombig, und dann bis zum nächsten Jahr.“ Angetan war auch Thomas Ruppel als Leiter der ansässigen Kreissparkasse bei der Siegerehrung, der sich freute, „dass ich diese Ehrung vornehmen darf, und überbringe gerne die Glückwünsche aus Osnabrück, denn solch ein großes Turnier wie das jedes Jahr in Bohmte unterstützen wir gerne“. Mit netten Worten übergab er 66 Siegerpokale, Urkunden und Bälle an siegreiche und platzierte Teams.





Großes Zeltdorf

Bereits am Vortag waren bis auf Dodesheide sämtliche Teams angereist im mehr als 450 Zelte großen Zeltdorf rund um Schwimm- und Sporthalle. „Das lief von selbst, denn die Vereine kannten die vorhandenen Grünflächen, und ruck, zuck standen die Zelte“, berichteten Mathussek und seine aufmerksamen Mitarbeiter, als sie zahlreiche Hände zur Begrüßung schüttelten Es folgte ein toller Abend, an dem es immer wieder hieß: „Ihr auch wieder hier, Klasse!“





Neunstündige Busfahrt

Dabei scheuten die Jugendhandballer von Grün-Weiß Mendig aus Rheinland-Pfalz nicht die weite Anreise mit einer neunstündigen Bahnfahrt, denn für sie ist „Bohmte in“. Wie in den Jahren zuvor trat der Nachwuchs des TuS Nettelstedt-Lübbecke die Fahrt per Fahrrad an und am Sonntag auch wieder zurück.

„Durch die Teilnahme der Nachwuchsteams des Bundesligisten Nordhorn und Zweitligisten Nettelstedt-Lübbecke und zahlreiche Jugendteams, die in der höchsten Jugendklasse spielen, hat sich das Niveau erheblich in den letzten zehn Jahren gesteigert“, meinte Mathussek auch im Sinne anderer Fans beim Blick auf Jugendhandball auf Rasen. TSG Harsewinkel, TV Neerstedt und CVJM Rödinghausen liefen mit der gesamten Jugendabteilung auf und nahmen manchen Pokal mit.

Parkflächen gesucht

Auf dem Regiewagen konnten die Macher aber auch feststellen, dass am Sonntag viele Klubanhänger den Weg nach Bohmte nicht scheuten. „Hier gilt unser großer Dank der Bohmter Jugendfeuerwehr bei der Suche nach Parkflächen am Sonntag und dem THW aus Bad Essen am Samstag.

Dabei gerieten die rund 80 Helfer aus der Handballabteilung an beiden Tagen gewaltig ins Schwitzen, denn mit so vielen Besuchern hatte im Vorfeld kaum jemand gerechnet.

1900 Essen aufgetischt

„Da merkten wir wieder, dass wir ein eingespieltes Team mit jahrelanger Erfahrung sind“, lobte Mathussek seine tollen Mitarbeiter. Gerne wurden Frühstück und Mittagessen angenommen, denn Birgit Düsing und die beiden Damenmannschaften wirbelten in der angrenzenden Aula der Oberschule und hörten viele lobende Worte. „Wir haben ungefähr 1900 Essen aufgetischt, und die sind wohl sehr angekommen.“ Im Kaffee-Kuchen-Zelt auf dem Sportplatz wurde von den Bohmter Eltern selbst gebackener Kuchen angeboten und auch das letzte Stück verkauft.

Sportlich konnte der ausrichtende TV Bohmte gut mithalten. Zwar blieb der Gewinn eines Siegerpokales als Erster aus, aber über den jeweils zweiten Rang freuten sich nach tollen Endspielen vor vielen Fans am Spielfeldrand die weibliche A-, C- und D-Jugend. Als Dritter wurden die männliche A-Jugend mit einem Pokal ausgezeichnet. „Das ist ein tolles Ergebnis für uns bei der Stärke der Gegner“, freute sich Jugendwartin Vanessa Klausing.





Die Siegertafel:

Männliche A-Jugend: 1. GW Mendig, 2. TSG Harsewinkel. 3. TV Bohmte.

Männliche B-Jugend: 1. HSG Grönegau Melle, 2. Harpstedter TB, 3. VfL Brambauer.

Männliche C-Jugend: TV Bissendorf-Holte, 2. DJK Oespel-Kley, 3. Spvg. Steinhagen, 7. TV Bohmte

.Männliche D-Jugend: 1. TSG Harsewinkel, 2. Spvg. Steinhagen, 3. HSG Nordhorn, 5. TV Bohmte

Männliche E-Jugend: 1. JSG Nettelstedt-Lübbecke, DJK Oespel-Kley, 3. Conc. Belm-Powe, 8. TV Bohmte

Weibliche A-Jugend. 1. TV Neerstedt, 2. TV Bohmte, 3. VfL Brambauer

Weibliche B-Jugend: 1. VfL Herford, 2. HSG Phönix Twistringen, 3. Spvg. Steinhagen

Weibliche C-Jugend: 1. HSG Melle, 2. TV Bohmte, 3. HSG Friesoythe

Weibliche D-Jugend: 1. VfL Herford, 2. TV Bohmte, 3. Vfl Brambauer

Weibliche E-Jugend: 1. SSC Dodesheide, 2. VfL Herford II. 3. Vfl Herford I. 5. TV Bohmte