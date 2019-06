Bohmte. Ohne Besonderheiten gehen in jüngerer Zeit die Fronleichnamsprozessionen in Bohmte nicht ab. Waren im Vorjahr im Rahmen des Hitzesommers Schattenplätze gefragt, so hatten jetzt etliche der Gläubigen, die sich an Messe und Prozession beteiligten Regenschirme dabei, die allerdings nicht benötigt wurden. Bereits zum dritten Mal befand sich der allererste Altar in Pastors Garten.

Jede Menge Vorbereitungen gehören zum Fronleichnamstag, der am zweiten Donnerstag nach Pfingsten gefeiert wird. Das Kränzen am Dienstag darf ebenso nicht fehlen wie das auswendige Legen der Blumenbilder. Dass am Mittwochnachmittag ein kräftiger Hagelschauer niederging gehörte zu den weiteren Besonderheiten rund um den hohen katholischen Festtag. Und bei Hitzegraden die Rosen zu schneiden, die die Kinder brauchten, um am Festtag Blüten streuen zu können, erwies sich als Herausforderung. Und selbstverständlich darf der Fahnenschmuck am Straßenrand nicht fehlen. Die Abstände müssen stimmen, werden per Schrittmaß ermittelt.

Im Mittelpunkt des Hochfestes des Leibes und Blutes Christi steht das eucharistische Brot, mit dem die leibliche Gegenwart Jesu Christi im Sakrament der Eucharistie gefeiert wird. In Bohmte gehört es zum Fronleichnamstag, dass Kinder und Jugendliche Blumenbilder legen, der Weg der Prozession mit Fahnen geschmückt ist und dass unterwegs an mehreren Altären Station gemacht, gesungen und gebetet wird. Ebenso gehört es dazu, dass die Erstkommunionskinder eine eigene Gruppe in der Prozession bilden – in ihrer festlichen Kleidung. Ein Muss sind außerdem Fahnenträger, Ministranten und der Baldachins mit der Monstranz sowie der musikalische Einsatz des Bohmter Bläserchors.



Die Aufmerksamkeit der Kraftfahrer auf der Bremer Straße war den Ordnern gewiss – auch ohne, dass die Prozession bereits unterwegs war. Die gelbe Weste mit dem entsprechenden Aufdruck fällt auf. Später stand so mancher Autofahrer für einige Minuten im Stau. Prozessionsteilnehmer schmunzelten, wenn sie sahen, dass sich etliche Mi-Kennzeichen darunter befanden. Schließlich ist Fronleichnam im Nordrhein-Westfalen (und in mehreren anderen Bundesländern) Feiertag – in Niedersachsen nicht.



"Das ist ja ganz schön voll hier", hieß es in Pastors Garten, als sich dort die Prozessionsteilnehmer am ersten Altar versammelten. Auf dem Weg dorthin machten alle ganz selbstverständlich einen Bogen um die liebevoll gelegten Blumenbilder mit den zum Fronleichnamstag passenden christlichen Symbolen. Pastor Marc Weber signalisierte, um den Stau aufzulösen: "Hier vorne ist noch genügend Platz."



Auf Gottes Hilfe angewiesen

Am Altar wurde aus der Bibel vorgelesen und Fürbitte gehalten. Zitiert wurde zudem Frère Roger, der forderte: "Verbreite das vom Evangelium, was du verstanden hast – nicht mehr aber auch nicht weniger." Eine der Antworten lautete: "Ich habe verstanden, dass es ohne Liebe und ohne Achtung nicht geht." Zusammenfassend hieß es: "Bei allem Tun sind wie auf Gottes Hilfe angewiesen." Gemeinsam sprachen Jung und Alt (nachdem sie einmal kurz mit Martin Stolte am Mikrofon geübt hatten) das "Du bist bei uns in unserer Mitte, höre du uns Gott." Bei den Fürbitten ging es um den Erhalt der Umwelt, um Frieden, Wertschätzung und Liebe und um den Wunsch, "immer mehr zu lernen, das Gute im anderen zu sehen".