Bohmte. Nach fast 42 Berufsjahren bei der Polizei wurde Erster Polizeihauptkommissar Frank Kintscher (62) aus Osnabrück von den Kollegen der Dienstelle in Bohmte mit einem deftigen Frühstück in den Ruhestand verabschiedet.

Am 1.9 1977 hatte Kintscher in Bad Iburg bei der Polizei im mittleren Dienst seine Laufbahn begonnen. Gern erinnert sich der Osnabrücker an seine erste kleine Dienststelle in Sulingen, wo er "das Laufen gelernt hat", so Kintscher im Gespräch mit unserer Redaktion.

Auf seinem Weg als Ordnungshüter bis jetzt in den Ruhestand durchlief Kintscher in Niedersachsen 13 Stationen. Ab Juni 2014 war Kintscher dann als Leiter der Polizeistation in Bohmte, zu der auch die Dienststellen in Bad Essen und Ostercappeln gehören, tätig.

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge geht Frank Kintscher nun in den verdienten Ruhestand. Ihm wurde Dank und Anerkennung gesagt an seinem letzten Tag an der Leverner Straße. Er wird seine Kolleginnen und Kollegen und das Wittlager Land vermissen, sich in Zukunft mehr seinen Hobbys Haus, Garten, Motorrad und dem Segeln mit Freunden auf dem Dümmer See widmen.