Hunteburg. Unter dem Motto „Was summt denn da?“ hat die Freiwilligenagentur Bohmte mit Karin Helm, die unterstützt und begleitet, ein besonderes Projekt ins Leben gerufen, mit dem das Bewusstsein für die Natur und Umwelt sowie die Gesundheit gefördert werden soll. Gekrönt wurde die Initiative jetzt mit einer Spende von 1000 Euro, die die Vorsitzende des Kuratoriums der Lauter Stiftung des Landkreises Osnabrück, Jutta Olbricht, in Hunteburg übergab

In Zukunft soll es sogar einen „LauterHonig" geben. Für diese Gesamtmaßnahme hat die Gemeinde Bohmte eine Fläche von 500 Quadratmetern „Auf dem Heitkamp“ in Hunteburg zur Verfügung gestellt, die inzwischen als Bienen-, Insekten- und Kräuterweide mit etlichen Aktiven vorbereitet, eingesät und zusätzlich mit Bienenbäumen bepflanzt wurde.

Zur Scheckübergabe konnte Karin Helm neben Jutta Olbricht den Landtagsabgeordneten Guido Pott, Landrat Michael Lübbersmann, den stellvertretenden Landrat Mirco Bredenförder, Bohmtes Erste Gemeinderätin Tanja Strotmann, Vertreter des Ortsrates Hunteburg, der Feuerwehr mit Ortsbrandmeister Tobias Michael an der Spitze, Maike de Vries von de Vries Design, ILE Manager Karsten Perkuhn, aber auch etliche Kindergartenkinder und die Nachbarn begrüßen.

Hervorragendes Projekt

„Wir freuen uns, dass wir mit der Lauter Stiftung dieses hervorragende Projekt unterstützen. Und ich bin begeistert, wie viele Menschen hier zusammen kommen, um das zu unterstützen“, sagte Jutta Olbricht, die weiter herausstellte: „Heute geht es um die Bienen.“ Karin Helm sei schon vor längerer Zeit an sie herangetreten mit der Frage, ob das Ganze die Stiftung fördern könne. Nach ihrem entsprechenden Antrag und, nachdem alle Kriterien erfüllt waren, sei dieser positiv beschieden worden, so Olbricht, die ergänzte: „Wir freuen uns besonders, wenn die Bienen ‚gearbeitet‘ haben, dass sogar noch Honig mit der Lauter-Beschriftung vermarktet wird.“





„Klasse ist, dass es ein großartiges Gemeinschaftsprojekt ist. Die Gemeinde Bohmte stellte die Fläche zur Verfügung und, was sich dahinter verbirgt, ist auch ein Engagement von Kindern und Jugendlichen im Bereich der Anpflanzung, der Begleitung des Prozesses und einiger Aktionen“, hob Lübbersmann hervor. Letztendlich sei es ein Engagement für Kinder mit Kindern. „Also ein soziales Projekt, was toll ist, dass wir das mit begleiten, unterstützen und fördern können“, erklärte der Landrat mit Blick auf die Stiftung.

Viele freiwillige Helfer

Tanja Strotmann dankte im Namen der Gemeinde Bohmte der Stiftung. „Dass sie das Projekt mit unterstützt.“ Aber auch Karin Helm für ihr Engagement. Strotmann: „Sie hat einfach losgelegt und viele freiwillige Helfer gefunden.“ Danke sagte sie aber auch Hartmut Helm sowie den vielen Helfern und den Imkern. Sie hoffte, dass das Projekt Nachahmer findet „und wir noch mehrere solcher Stellen in der Gemeinde bekommen.“

„Gleich bekommt ihr alle einen Pfahl mit dem Namen des Baumes in die Hand“, signalisierte Karin Helm die hofft: „Dass die Imker das weiter begleiten, weiterführen werden.“ Besonders freute sie sich, dass die Firma Joachimmeyer für den Platz eine wundervolle bunte Bank gestiftet hat. „Die soll zum Ausruhen einladen“, unterstrich die Mitarbeiterin der Freiwilligenagentur, die sich eine weitere Entwicklung des Projekts vorstellen kann.

Noch Nachahmer finden

Im Namen der Nachbarschaft überreichte Annette Kramer-Ströbel dann an den stellvertretenden Ortsbürgermeister Martin Schnöckelborg einen speziellen Baum für Bienen. Das Schlusswort übernahm Gerd-Udo Rausch, Vorsitzender des Imkervereins Wittlage. Als man im April im Rathaus in Bohmte zusammen gesessen habe, sei er schon etwas skeptisch gewesen, „ob wir das innerhalb so kurzer Zeit auf die Beine stellen können. Aber ich muss sagen, es ist mit etlichen Teilnehmern geglückt und wir haben innerhalb von acht Wochen eine Heimat für die Tierwelt geschaffen, die hier Zuhause ist. Wir hoffen, dass diese Oase auch an anderen Stellen noch Nachahmer findet. Wir werden daran arbeiten, denn es ist schön, wenn unsere Insektenwelt sich an den Blüten erfreuen kann“, so Rausch.

Nachdem die Pfähle an die entsprechenden Bäume gekommen waren, hefteten etliche Kinder ihren Namen an sie und dokumentierten so ihre Patenschaft