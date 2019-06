Bohmte. Der Bohmter Bahnhofsvorplatz wird am Sonntag, 23. Juni 2019, von 12 bis 16 Uhr zur kulinarischen Meile. Beim internationalen Gemeinschaftsfest "Menschen in Bohmte – wir gehören zusammen" sind Syrien, Ghana, Portugal, Russland, Italien, Vietnam, Türkei, Palästina, Niederlande, Deutschland, Jordanien, Irak, Kosovo und Amerika vertreten.

Zum Sommer gehören Freiluftveranstaltungen. Zum 27. Mal gibt es das bunte multikulturelle Fest „Menschen in Bohmte – Wir gehören zusammen!“ Zum zweiten Mal findet es ab 12 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz statt. Veranstalter sind die Gemeinde Bohmte, der Kulturring Bohmte, die Werbegemeinschaft Bohmte und der Ortsrat Bohmte. Der Landkreis Osnabrück leistet Unterstützung. Im Mittelpunkt steht, dass ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger ihre Nation kulinarisch vorstellen. Viele von ihnen leben bereits seit Jahrzehnten in der Gemeinde und haben hier ihre Heimat gefunden. Und es gibt auch immer wieder neue Teilnehmer – und neues Leckereien.

Auszeichnung als Fairtrade-Region

Bei diesem Fest wird das friedliche Miteinander der in Bohmte lebenden Menschen aus unterschiedlichen Ländern und Kulturen zum Ausdruck gebracht, ein Beitrag zur Integration geleistet. Im Rahmen dieser Veranstaltung wird die Auszeichnung für das Wittlager Land als „Fairtrade-Region“ vorgenommen.





Schließlich bietet die Kulinarik guten Chance des gegenseitigen Kennenlernens. Essen verbindet und über das Essen kommt man problemlos ins Gespräch. Die Neugier zu erfahren, welche Zutaten zu dem köstlichen gerade verzehrten Gericht gehören, spielt dabei eine Rollen. Wie schmeckt syrisches Essen oder wie werden Gerichte in Ghana, Russland, Vietnam, in Jordanien oder im Irak zubereitet? Wo wird ansonsten Stockfisch serviert – wenn nicht bei Menschen in Bohmte? Bratbananen gibt es ebenfalls nicht alle Tage. Und so mancher Besucher weiß im im Voraus, welchen Stand er auf gar keinen Fall auslassen wird. Wie viel Arbeit und Zeit die Köche und Köchinnen der jeweiligen Nationen investieren, lässt sich nur ahnen. Vorbereitung muss auf jeden Fall sein. Und eines darf ebenfalls nicht fehlen: deutscher Pickert.

In diesem Jahr steht das Land Portugal im Vordergrund – mit Informationen und künstlerischen Darbietungen. Außerdem können sich die Besucher auf ein zusätzliches Angebot freuen. Der Arbeitskreis „Der Sämann“ bietet ab 14 Uhr Kaffee und Kuchen an.

Startgeld entrichten

Bei dem Gemeinschaftsfest gilt: Mit einem Startgeld (und dem dazugehörigen Teller) kann jeder einen Streifzug durch die internationale Küche unternehmen. Ein buntes Unterhaltungsprogramm umrahmt diese Veranstaltung. Mit dabei sind Schüler der Grundschule Herringhausen, die Schülerband der Oberschule, die Umweltorientierte Musikschule, die Kindertanzgruppen des TV 01 Bohmte und die Gruppe „Rangoli“. Portugiesische Folklore bietet die Tanzgruppe „Arco Iris“ aus Osnabrück, und der Zauberer Bruno Beat wird Jung und Alt in die geheimnisvolle Zauberwelt entführen.

Angebote für Kinder

Klaus Poniewaz wird als Moderator durch das Programm führen. Für die Kinder werden zusätzliche Aktivitäten angeboten. Der Verein für Fitness und Gesundheitssport mit dem Integrationsspielmobil des Landessportbundes, die Oberschule Bohmte, das Igelmuseum und die Jugendfeuerwehr laden zum aktiven Spiel ein.

Das Willkommensbüro Wittlager Land ist gemeinsam mit dem Migrationszentrum (Maßarbeit) auf dem Fest vertreten. Als Besonderheit an diesem Tag wird die Beyazit Moschee der Türkisch-Islamische Gemeinde in Bohmte, Bremer Straße 77 wieder von 12 bis 15 Uhr für jedermann geöffnet sein.