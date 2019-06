Herringhausen. Ein Tag der Freude in Herringhausen. Die erweiterten und modernisierten Räume des Kindergartens "Hummelhof" sowie die Krippe sind am Samstag offiziell eingeweiht worden. Ein Tag der offenen Tür schloss sich an die Feierstunde an.

Die Gemeinde hat rund 790.000 Euro in das Projekt investiert. Darin enthalten sind 180.000 Euro Landeszuschüsse. An- und Umbau in Herringhausen seien ein weiterer Baustein des Kindergartenkonzeptes der Kommune, sagte Bürgermeister Klaus Goedejohann. Das Konzept sieht Investitionen von insgesamt rund fünf Millionen in die Kinderbetreuungseinrichtungen in der Gemeinde Bohmte vor. "Wir wollen damit auch ein Zeichen setzen für die Familien in allen Ortschaften", so Goedejohann.





Der Betreuungsbedarf ist gestiegen und flexible Betreuungszeiten werden immer wichtiger. Die Gemeinde sei also gefordert und müsse dafür einen guten Rahmen setzen, sagte der Bürgermeister. Er dankte dem Kindergartenteam in Herringhausen und auch den Eltern für die gute Zusammenarbeit. "Das Einbinden der Eltern ist wichtig."

Dank sagte auch Kindergartenleiterin Petra Stephan: Kommune und Land, Förderverein, Elternschaft, Architekturbüro Nordhoff, Handwerker und Kitateam. Dank galt auch den Nachbarn, die den Kranz gebunden hatten. "Die Einweihung der Räume, das sei ein großer Festtag", betonte die Leiterin. "Die Bauzeit war spannend und auch anstrengend." Es wurde während des laufenden Betriebs gearbeitet.





Zur neuen Krippe im Anbau des Gebäudes gehören ein Gruppenraum, ein Schlafraum mit Bettchen für die Mädchen und Jungen sowie ein Wasch- und Wickelraum. 14 der 15 Krippenplätze sind übrigens schon belegt.

"Ich freue mich, dass wir in unserer Ortschaft nun eine Krippe haben", sagt Ortsbürgermeister Arnd Sehlmeyer. Eine Betreuungslücke werde damit nun geschlossen. Sehlmeyer selbst gehörte übrigens zu den ersten Kindergartenkindern, die die eröffnete 1971 Einrichtung besuchten. Seitdem habe sich vieles in der Gesellschaft geändert. Die Notwendigkeit einer Kinderkrippe habe sich damals sicher niemand vorstellen können. Doch der Bedarf sei heute da, sagte Sehlmeyer. Hinzu kämen die geplanten Wohnbaugebiete in der Ortschaft, die die Zahl der Kinder in Krippe, Kita und Grundschule vergrößern würden.





Am Beginn der kleinen Einweihungsfeier stand eine ökumenische Andacht mit Pastor Andreas Pöhlmann und Pater Jose Kuzhichalil. Kita und Krippe seien wichtig für die Ortschaft. "Es sind auch Bezugspunkte für die Menschen", sagte Pöhlmann. Die Dorfgemeinschaft brauche solche Orte. Der Arenshorster Pastor wies auf pädagogische Leitlinien der Kita hin. Jedes Kind sei einmalig und werde als Individuum betrachtet und behandelt. Ein liebevolle rund respektvoller Umgang gehöre zum Konzept, aber auch das Vermitteln von Grenzen und Regeln. Der Kindergarten gebe den Mädchen und Jungen also eine feste und solide Basis. So wie das Gebäude, das eingeweiht werde.