Bohmterheide. Beim Feldbegang des Ortslandvolks Bohmte, der in der Bohmterheide stattfand, wurde auch dem ungeübten Betrachter schnell klar, dass der noch so perfekt geplante Anbau ohne entsprechenden Niederschlag nicht den erwünschten Erfolg bringt.

Die Kulturen zeigten auf dem leichten Boden bereits Trockenschäden. Dabei hieß es allgemein: "Wenn in den kommenden Tagen kein Niederschlag fällt, wird die kommende Ernte auf den Sandböden ähnlich katastrophal werden, wie im letzten Jahr." Nicht fehlen durfte der Hinweis, dass dabei höhere Mengen an Regen gemeint sind – nicht nur örtliche Schauer.

Wie stehen die Kulturen?

Die Mitglieder des Ortslandvolkverbands Bohmte hatten sich zusammen mit ihren Gästen am "Bohmterheider Grenzgänger Maibaum" getroffen, um in die Flur zu starten. Gastgeber waren die Familien Glüsenkamp und Jakob. Vertreter von Landhandel, Dienstleistern und Politik folgten der Einladung, um bei einer Rundfahrt den Stand der Kulturen zu begutachten. Unter fachkundiger Begleitung von Bernhard Boberg, Bayer CropScience, erkärten die Landwirte, welche Maßnahmen auf den Äckern erfolgt waren (Aussaat, Düngung, Pflanzenschutz).





Boberg erläuterte auch, dass in kommenden Jahren die Zulasssung vieler wichtiger Pflanzenschutzmittel ausläuft, wodurch die Gesunderhaltung der Bestände, die den Ertrag beeinflusst, schwierig werde. Bei ausbleibenden Pflanzenschutz kann Fusarium (Schimmelpilz) die Ähren befallen. Dabei könnten toxische Stoffe gebildet werden, die krebserregend sind. Kritisch angemerkt wurde, dass eine Neuzulassung weiterentwickelter Produkte bei den zuständigen Behörden feststecke.



Nach der Rundfahrt begrüßte Hermann Asshorn, Bohmter Ortlandvolkvorsitzender die Gäste. In einem kurzen Referat griff er die wesentlichen Punkte auf und gab das Wort an Tanja Strotmann, Bohmtes Erste Gemeinderätin, nachfolgend an Landrat Michael Lübbersmann weiter. Abschließend wurde in gemütlichen Runden Fachliches und auch Privates besprochen.