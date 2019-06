Landrat lobt in Herringhausen vorbildliche Arbeit in den Kitas CC-Editor öffnen

Landrat Michael Lübbersmann (rechts) besuchte den Kindergarten Hummelhof in Bohmte.Herringhausen. Links Leiterin Petra Stephan. Foto: Martin Nobbe

Herringhausen. Bei einem Besuch des Kindergartens „Hummelhof“ in Bohmte-Herringhausen hat Landrat Michael Lübbersmann am Mittwoch ausdrücklich die „vorbildliche Arbeit“ gelobt, die in den Kindertagesstätten im gesamten Osnabrücker Land geleistet werde.