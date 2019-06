Stemwede. Das Programm steht inzwischen fest, die großen Bands sind gebucht, das diesjährige Stemweder Open Air kann in die Planungs-Zielgerade einschwenken - wie die Veranstalter des beliebten Festivals nach dem Motto "Umsonst und draußen" mitteilen, sind alle Vorbereitungen im Zeitplan. Stattfinden wird das Open-Air-Musikfest am 16./17. August 2019.

1976 aus der Taufe gehoben, feiern die Organisatoren dieses Jahr am 16./17. August den 43. Geburtstag des Stemweder Open Airs, das inzwischen zu den beliebtesten deutschen „Umsonst & Draußen Festivals“ zählt. Schon in der Vergangenheit hatten die Veranstalter einen guten musikalischen Instinkt und Vorausblick bewiesen, konnte man doch Bands wie Sportfreunde Stiller, Beatsteaks, Donots, La Vela Puerca, Jupiter Jones, Slime oder AnnenMayKantereit in Stemwede erleben. Und diesmal?

Als Headliner spielen den Angaben zufolge dieses Jahr „Che Sudaka“, „Less Than Jake“ und „Good Riddance“ (nähere Infos zu den Band weiter unten). Geboten werden soll eine gute Mischung aus Indie, Ska, Rock, Punk und allem, was sonst noch gefällt. Doch neben der Musik, die es auf zwei Bühnen zu erleben gibt, habe sich auch das muntere Treiben auf dem Festivalgelände zu einer weiteren Attraktion der Veranstaltung entwickelt.



Ab ins Sonnensystem

So gehörten die Verkaufsstände, das DJ-Zelt, die Chill-Out-Area mit dem Namen „Sonnensystem“, viel Kleinkunst und allgemein die gute Partyatmosphäre inzwischen zum Festival dazu und machten einen Teil der besonderen Atmosphäre aus, schreiben die Verantwortlichen in ihrer Mitteilung.

Die kolumbianisch-argentinische Band „Che Sudaka“ wurde in Barcelona gegründet und ist ohne Unterbrechung rund um den Globus auf Tour. Sie vereinen in ihrer Musik party-fröhliche Rumba und Ska mit Latino-Einschlag. „Che Sudaka“ trägt aber auch unter dem Motto „Bailar pensando!“ („Beim Tanzen nachdenken!“) soziales Bewusstsein über alle fünf Kontinente.



„Less Than Jake“ sind eine wahre Institution des Ska-Punks. Sie setzten als eine der ersten Bands in den 90ern zusätzlich Bläser mit ein und wurden somit zu musikalischen Vorreitern der Ska-Punk-Welle. Die Band veröffentlichte mehr als 14 Alben, manche davon zählen unter Fans als zu den besten Ska-Punk-Alben überhaupt.

Seit den 90er Jahren spielen „Good Riddance“ aus Santa Cruz, Kalifornien den Sound, für den man „NoFx“, „Bad Religion“ und „Pennywise“ liebt. Und das Schöne dabei: Sie klingen nicht nur noch so frisch wie damals – sie transportieren in ihren Gigs auch heute noch genau diesen HC-Spirit.

An den genauen Details des Programms werde derzeit noch gearbeitet, heißt es von den Veranstaltern. Doch sie prognostizieren jetzt schon, dass auch diese 43. Auflage des Festivals wieder erfolgreich verlaufen wird. "Im Vertrauen auf ein sicheres Line-up Händchen dürften sich ganze Heerscharen auf den Weg nach Stemwede machen", heißt es in der aktuellen Pressemitteilung selbstbewusst.