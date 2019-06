Bohmte. Manchmal passt es einfach nicht - wenn die Chemie zwischen Hundehalter und Hund einfach nicht stimmen will, ist guter Rat teuer. So war es wohl auch beim Mischlingsrüden Spike, der inzwischen bei Christina Hüsemann und Robin Meyer aus Bohmte untergekommen ist - was für die Nachbarn dort eine große Überraschung gewesen ist.

Denn dass sich Christina Hüsemann immer einen Hund gewünscht hatte, wussten sie durchaus. Aber dass sie dann mit einem solchen Kawenzmann von Tier ankam, war doch ungewöhnlich.

Rückblende: Beim "Tag der offenen Tür" auf dem Flughafen Bad Essen/Bohmte trafen Christina Hüsemann und ihr Partner Robin Meyer erstmals auf die Hundehalter, die es mit Spike versuchten. Doch die seien erkennbar schlecht zurechtgekommen mit dem Rüden, erinnert sich Chistina Hüsemann. Der Mischling zog immer an der Leine und folgte überhaupt nicht. Schnell stand die Idee im Raum, es mit einem Spezialtraining zu versuchen.

Drei Wochen ins "Erziehungslager"

Denn die Eltern von Robin Meyer sind erfahrene Hundehalter. "Meine Schwiegereltern in spe könnten da Abhilfe schaffen", das sei die Idee gewesen, sagt Chistina Hüsemann - und vermittelte die Hundehalter mit ihrem halbstarken Rüden in die Hände der Eheleute Meyer nach Wehrendorf. Den kernigen Mischlingsrüden Spike noch besser auf ein Leben unter Menschen vorzubereiten, lautete die Aufgabe. Das gelang den Meyers auch ganz gut. Und so sah zunächst alles gut aus.

Drei Wochen lang lebte Spike in Wehrendorf nicht nur unter Menschen, sondern auch Artgenossen. Denn die zwei Hunde der Meyers, die 10-jährige Terrier-Mix-Hündin Ashanty und der 5-jährige Terrier-Mix-Rüde Maddox, halfen bei der Hunderziehung kräfig mit. Spike fand Gefallen an diesem Wechselspiel und forderte die Artgenossen immer wieder zum Spiel auf. Wobei er auch einzustecken lernte: Immer, wenn Ashanty zu bunt wurde, gab es für ihn auch schon auf Hundeart was hinter die Löffel.



Kaum zurück, gab's wieder Stress

Besonders gut gefielen Spike die jeweils am Sonntag stattfindenden Ausflüge in die Hundeschule von Peter Haske nach Melle. Dort konnte er mit anderen Argenossen herumtollen - und einfach nur Hund sein. Nach drei Wochen in Pflege wurde Spike dann wieder in die Obhut seiner Besitzer zurückgegeben. Doch kaum zurück, schien der Hund nur machen zu wollen, was er wollte. Die Chemie passte einfach nicht. Schweren Herzens mussten sich die Hundebesitzer also von ihrem Terrier-Mix trennen. Dem Rüden drohte eine Abschiebung in ein Tierheim. Doch hier sprangen Christina Hüsemann und Robin Meyer ein: Schnell entschlossen sie sich dazu, dem Rüden eine neue Heimat zu geben. Wenn auch zur Überraschung der Nachbarn.