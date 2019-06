Der neue Heidekönig heißt Fabian Fietz und wird auf den Schultern der Kameraden ins Festzelt getragen. Foto: Karin Kemper

Bohmterheide. Kurz vor 19.30 Uhr stand es am Samstagabend fest: Fabian Fietz, der im Stechen als Erster an den Schießstand gegangen war, hatte im Finalschießen die höchste Ringzahl erzielt – und ist neuer Schützenkönig in der Bohmterheide. Ihm dicht auf den Fersen war Tim Suckau, dessen 27 Ringe letztlich aber nicht reichten.